¿Por qué Casadó es el Kimmich de Flick?

Se trata de un comentario recurrente desde que Flick empezó a sonar como entrenador del Barça para esta temporada. Ya incluso antes, cuando se hablaba de posibles refuerzos para el centro del campo que debía seguir liderando desde el banquillo Xavi, el nombre de Josuah Kimmich estaba entre los jugadores pretendidos por el Barça. Al mismo tiempo, Casadó, imprescindible en el Barça Atlètic, asomaba la cabeza en la primera plantilla de la mano del egarense, seguramente con menos presencia en forma de minutos de los que habría deseado.

Cuando se hizo el traspaso de poderes, consolidar la comparativa era cuestión de tiempo y a ello ayudó, de forma inestimable, la propia opinión del técnico germano: "Sí, desde el punto de vista físico sería comparable. He visto similitudes en la manera de correr, en la presión de ambos". Casadó, en una reciente entrevista con 'TV3', acabó de consolidar el tema: "Yo jugaba de 'seis' y la temporada pasada empecé a jugar de lateral, como él, y ya me quedó. Me dicen que me parezco y la broma ha ido a más. Si el míster lo dice, será verdad".

Lo cierto es que, más allá de las declaraciones de los propios protagonistas, existen argumentos de sobras para la comparación. Por un lado, se trata de dos futbolistas cuya inteligencia táctica les permite entender todo lo que ocurre a su alrededor. Se trata de algo clave en la posición que ocupan en el sistema de Flick. El técnico vio muchos partidos del Barça Atlètic y descubrió a Casadó, de quien entendió que podía pedirle cosas similares a las que pedía a Josuah en el Bayern.

Si el míster lo dice, será verdad Marc Casadó

Un estilo de juego muy parecido

Pese a que Kimmich es cuatro centímetros más alto que el catalán, ambos tienen un estilo de juego similar en el que el despliegue físico es también imprescindible, no solo su forma de entender el juego. Además, el hecho de poder jugar de salida en el pivote, pero también hacerlo de forma alternativa en un mismo partido partiendo desde el lateral derecho les convierte en dos jugadores muy parecidos. Casadó jugó durante mucho tiempo ejerciendo en la banda a nivel defensivo y, con el balón, sumándose al centro del campo.

También ambos son tremendamente competitivos e intensos, una virtud que Flick considera imprescindible en sus equipos. Hay incluso quienes consideran que existe cierto parecido físico. Sin embargo, algo separa de forma inevitable a los dos: Casadó ha crecido en el Barça, conoce la casa como nadie, no necesita adaptación y, por si fuera poco, tiene ocho años menos, por lo que el futuro es suyo.