Casadó podría entrar en la operación entre Barça y Al Hilal por Cancelo

Marc Casadó afronta uno de los veranos más importantes de su carrera. El centrocampista de Sant Antoni de Vilamajor tomó hace ya semanas la decisión de abandonar el FC Barcelona en busca de un nuevo reto profesional y, después de años mostrando compromiso con el club y una actitud ejemplar dentro del vestuario, entiende que ha llegado el momento de escoger el camino que mejor encaje con sus aspiraciones deportivas.

Sin embargo, pese a tener clara su salida, el futbolista todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su próximo destino. El motivo es sencillo: considera que aún no tiene todas las opciones encima de la mesa y prefiere esperar antes de comprometerse con ningún proyecto.

Casadó se encuentra actualmente de vacaciones, descansando y desconectando tras una temporada exigente, aunque mantiene un contacto constante con su representante, Jorge Mendes. El agente portugués está recopilando todas las ofertas e intereses que llegan por el jugador y es consciente de que el mercado todavía no ha alcanzado su momento más decisivo. Muchos clubes siguen pendientes de cerrar entrenadores y concretar sus plantillas para la próxima temporada.

Por ello, tanto Mendes como el propio jugador consideran que no es momento de precipitarse. Existen varias propuestas, pero todavía faltan movimientos importantes por producirse y la sensación es que las mejores oportunidades pueden aparecer durante las próximas semanas. De hecho, una de laos acercamientos que ha recibido Casadó en los últimos días procede del fútbol turco. Sin embargo, el centrocampista no contempla actualmente esa posibilidad y considera que existen opciones más atractivas para continuar su carrera.

Al-Hilal, opción para Casadó

Entre los escenarios que se manejan, hay uno que empieza a ganar fuerza. Casadó no descarta, e incluso vería con buenos ojos, formar parte de una hipotética operación entre el Barça y el Al Hilal para facilitar la continuidad de Joao Cancelo en el conjunto azulgrana. El lateral portugués pertenece al club saudí y el Barça sigue trabajando para encontrar una fórmula que permita mantenerlo en la plantilla. En ese sentido, la inclusión de Casadó en la negociación podría servir para abaratar el coste de la operación, algo que el canterano no ve con malos ojos y más aún si eso sirve para ayudar al conjunto azulgrana a abaratir la operación del lateral portugués.

La posibilidad todavía está en una fase muy inicial, pero es una alternativa que el jugador contempla sin rechazo. A diferencia de otras propuestas que han llegado durante las últimas semanas, la opción saudí reúne varios factores que considera interesantes tanto desde el punto de vista deportivo como económico. Mientras tanto, en el Barça existe el deseo de resolver una posible venta antes del próximo 30 de junio. Sin embargo, cualquier operación dependerá de las ofertas que finalmente lleguen y, sobre todo, de la voluntad del futbolista, que quiere estudiar todas las alternativas antes de tomar una decisión.

Jorge Mendes, un gran aliado para el Barça

En este escenario, Jorge Mendes vuelve a desempeñar un papel fundamental. El representante portugués continúa reforzando su influencia en el entorno azulgrana. Tras participar recientemente en la salida de Ansu Fati al Mónaco, también gestiona las carreras de Alejandro Balde, Lamine Yamal, Marc Casadó o Guille Fernández, entre otros. Su trabajo pasa ahora por encajar todas las piezas de un complejo puzzle para encontrar la mejor solución para cada una de las partes.

La realidad es que Casadó ya ha decidido que su etapa en el Barça está cerca de llegar a su fin. Lo que todavía no ha decidido es dónde continuará su carrera. Y mientras Jorge Mendes sigue reuniendo ofertas y explorando escenarios, el centrocampista mantiene la calma convencido de que todavía quedan movimientos importantes por producirse antes de elegir su próximo destino.