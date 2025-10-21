Casadó cumple los 50

Si hay un ejemplo de saber esperar tu momento en el filial para asentarse en el primer equipo, es Marc Casadó. El catalán llegó a romper registros bajo las órdenes de Xavi Hernández en la temporada 23-24 de más partidos consecutivos en la lista de convocados sin disputar un solo minuto, pues en 50 convocatorias solo tuvo minutos en cuatro encuentros, pero eso no fue suficiente para truncar su futuro como culer.

Pieza clave en el triplete nacional

Con un Frenkie de Jong que empezó la temporada lesionado y volvió a un nivel más bajo del esperado, más la temprana lesión de Marc Bernal, Flick apostó por el excapitán del Barça Atlètic durante el primer semestre de la temporada como titular indiscutible en el doble pivote. En la memoria de todos los culers quedaron grabadas exhibiciones del de Sant Pere de Vilamajor en los partidos ante Bayern de Múnich y Real Madrid, en las victorias por 4-1 y 0-4, por ejemplo.

Pese a ser cierto que a lo largo de la temporada perdió protagonismo, principalmente por el buen rendimiento de Frenkie, lo cierto es que, hasta su lesión en la vuelta de semifinales de Copa ante el Atlético de Madrid (partido que terminó pese a estar lesionado), siguió siendo una pieza importante para el equipo.

Barcelona's Marc Casado fights for the ball against Real Oviedo's Santi Cazorla during a Spanish La Liga soccer match at the Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain, Thursday, Sept. 25, 2025. (AP Photo/Jose Breton) / Jose Breton / AP

En total, en la temporada pasada disputó 36 partidos, en la 23/24 jugó cuatro y en la 22/23 solo debutó en Champions.

En este momento de la campaña, tan marcado por las bajas, el canterano ha recuperado el protagonismo, sumando nueve encuentros contando el de hoy ante Olympiacos, tres en Champions y seis en Liga.

Sus estadísticas como jugador del primer equipo

En sus primeros 50 partidos, Marc Casadó ha anotado un gol y repartido siete asistencias, y ha ganado tres títulos con la camiseta azulgrana, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, conseguidos la pasada temporada bajo las órdenes de Hansi Flick.

Ahora, en la que será su cuarta temporada con participación en el primer equipo, buscará seguir sumando titularidades y ampliar su palmarés.