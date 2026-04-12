Casadó, convencido de salir este verano

Es evidente la pérdida de protagonismo Marc Casadó en los planes de Hansi Flick. El joven centrocampista de Sant Pere Vilamajor apenas tiene minutos en los partidos del Barça y su presencia en el equipo es casi testimonial.

De los últimos doce partidos del equipo blaugrana en los que ha habido rotaciones por las lesiones, Casadó ha dejado de jugar en siete de ellos. En el derbi de este sábado frente al Espanyol tampoco fue titular.

Con la recuperación del sevillano Gavi, ha aumentado la competencia y en los encuentros clave siempre ha pasado por delante Gavi en las intenciones del entrenador. Pero Marc solo tiene 22 años y no puede permitirse el lujo de estar otro año casi en blanco sin poder progresar.

El Barcelona tampoco le ha ofrecido a Casadó la renovación, ni tiene intención por el momento de sentarse a negociar con sus agentes a pesar de que acaba contrato el 30 de junio del 2028 y se habló de una mejora de contrato.

Todo ello ha incidido en la decisión del centrocampista catalán de abandonar la disciplina del Barcelona al acabar la presente temporada. Solo un giro radical en su situación, en estos momentos de la temporada muy improbable, de aquí a final del curso haría cambiar una decisión ya meditada.

Su destino más probable a día de hoy es Arabia Saudí, donde varios equipos ya se han interesado por él. Falta por ver el beneficio económico que querría sacar el Barcelona de la operación. Se apunta unos 20 millones de euros. Es difícil que se quede en nuestra liga pues no ha habido propuestas que le interesen.