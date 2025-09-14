Casadó: "En cada partido me voy a dejar la piel"

El ramillete de talento que tiene el Barça en el medio templo es inacabable. Flick goza de una amplitud de centrocampistas criados en casa de los que podrá tirar en todo tipo de contextos de partido. Si una de las grandes noticias de la goleada frente al Valencia fue el regreso de Bernal después de más de un año ausencia, otra estuvo en un coetáneo como Marc Casadó.

Un centrocampista fino, que aprovechó la ausencia de Frenkie de Jong para reivindicarse. Es es lo que será la temporada del Barça en la medular, una continua batalla de ideas para ver quién es capaz de poner el balón mejor en la parcela ofensiva. "Hoy el equipo ha salido con las ideas claras. Sabíamos que teníamos que sacar los tres puntos y hemos sabido mover al rival", declaró Casadó tras la victoria.

Una frase que dice tanto en tan poco... El objetivo de que el Barça sea el dominador de la película. La virtud del jugador que entiende que esta Liga se irá a altas puntuaciones, de ahí que tropiezos como el que se produjo contra el Rayo deben ser mínimos. "Hemos podido hacer nuestro juego y reencontrarnos con la afición esta temporada", defendió.

Da igual que fuese en el Johan o en el Camp Nou, los barcelonistas tenían ganas de arropar a sus jugadores. Decirles que estarán a su lado en una campaña que tiene el algo listón de la anterior. Para mantenerlo, solo vale la constancia. "Para mí, cada partido es importante. Defender estos colores siempre lo es, sea el partido que sea", sostuvo Casadó.

Casadó ha crecido empapado de una esencia que ahora él mismo configura. De ahí su declaración final, que más que una intención, es una realidad: "Me dejaré la piel en cada oportunidad que tenga y aprovecharé todos los minutos en el terreno de juego". Contra el Valencia cumplió con su palabra y espera hacerlo infinitas veces más.