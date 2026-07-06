Casadó: “Hablé con Flick y dejamos las cosas claras. La pretemporada nos ayudará a acabar de aclararlo”

El centrocampista del Barça Marc Casadó ha vuelto a dejar claras sus intenciones de seguir en el primer equipo azulgrana, aunque esta vez ha dejado algo más abierto su futuro. “Mi objetivo siempre ha sido estar en el primer equipo del Barça. Siempre que el club y el míster me quieran aquí, lucharé por tener minutos”, explicó.

Hasta ahora, Casadó se había mostrado muy rotundo sobre su continuidad, aunque en esta ocasión ha dejado entrever que su situación no está completamente cerrada, a la espera de cómo evolucione la pretemporada y su protagonismo en el equipo. En este sentido, añadió: “Hablamos con Hansi Flick y dejamos las cosas claras. La pretemporada nos ayudará a acabar de aclararlo”.

Más allá de su futuro inmediato, el canterano también se refirió al mercado y a posibles incorporaciones, mencionando al delantero argentino Julián Álvarez. Sobre él, destacó su nivel y su encaje en el equipo: “Julián es un jugador top mundial. Si viniera al Barça nos ayudaría muchísimo. Lo recibiríamos con los brazos abiertos”.

Futuro abierto

Casadó regresará a los entrenamientos la semana que viene para el inicio de la pretemporada azulgrana, que arranca el 13 de julio. El jugador, que también atendió a Jijantes, reconoció que no ha sido una temporada sencilla para él: “Al final a ningún jugador le gusta participar menos, tener menos minutos, pero siempre he dicho que me toque lo que me toque siempre intentaré dar todo por el equipo y el vestuario. Y así ha sido: siempre he dado el cien por cien2, empezó diciendo.

"Si estuviera en otro club sería muy distinto, ni me lo pensaría y estaría buscando otras situaciones”. Y añadió: “Intento no mirar nada, me escribía un amigo que me decía: ‘joder, cabrón, te vas aquí y no me has dicho nada’. Ya sabemos cómo va esto, al final salen muchas tonterías. Que digan lo que quieran”.

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Por último, Casadó reconoció que tiene previsto hablar con el club al inicio de la pretemporada para aclarar su situación: “El lunes iré a hablar con quien sea, con todo el mundo. Empezaremos la pretemporada y hablaremos con el míster, con el club y los agentes... y decidiremos lo mejor para todos”.