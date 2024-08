Casadó: "Con Bernal nos entendemos con solo una mirada"

Sereno, con personalidad y con un discurso humilde y a la vez ambicioso, Marc Casadó atendió este jueves a los medios desplazados a Estados Unidos para cubrir la gira del Barça. El vallesano recalcó que se está "dejando la piel" en cada entrenamiento para ganarse a Flick, de quien elogió sobre todo su trabajo en el apartado físico. Respecto a su dupla con Marc Bernal, de la que todo el mundo habla tras la exhibición de ambos contra el Manchester City, el centrocampista reveló las claves de su buen 'feeling' sobre el césped.

"Me estoy sintiendo muy bien, me siento muy cómodo y espero seguir así. Hay que entrar en cada entrenamiento y partido al cien por cien. Así las oportunidades pueden llegar. Me estoy dejando la piel. Estoy trabajando para demostrar que tengo las ganas y la calidad suficiente para jugar aquí. Ojalá que vengan muchos minutos y muchas oportunidades más", comentó Marc al ser preguntado por cómo enfoca la pretemporada.

El vallesano no quiere pronunciarse sobre si se ve o no como titular. "No sé... Mi objetivo es trabajar al cien por cien a cada partido para lograr mi mejor rendimiento y ojalá las máximas oportunidades correctas", agregó antes de reiterar que la clave para él es disfrutar sobre el terreno de juego.

Química total con Bernal

Precisamente esto último lo hace y mucho con Marc Bernal, con quien impresionó contra el Manchester City en Orlando. "Con Bernal llevamos una temporada entera jugando juntos y nos sentimos muy cómodos. Lo hablamos a veces que sin saber cómo, sin hablarnos, con una mirada nos entendemos. Y en el campo se nota que hay esa conexión", reveló.

Casadó no ocultó su sonrisa cuando le recordaron que sus compañeros le llaman "Kimmich" en las redes sociales. "Me dicen que me parezco físicamente un poco. Además la temporada pasada acabé jugando de lateral un poco, que es lo que hace él también", relató. No fue el único nombre propio que el catalán citó. "Me he fijado mucho en Busquets y Xavi. He tratado de observar sus movimientos para mejorar", confesó. De Thiago, Marc bromeó con que les ayuda a intentar dar los pases tan característicos del ya exjugador.

"Se nota que Flick es muy bueno"

Sobre Flick, el canterano solo tuvo palabra de elogio y, además, remarcó su labor en el apartado físico, tan comentado la pasada temporada. "Es un entrenador muy cercano, notamos su confianza desde el primer día. Se comunica bastante con nosotros. Se nota que es un entrenador muy bueno, trabajamos muy bien tácticamente y también físicamente. Creo que se está notando una mejora", valoró.

Por último, Marc se refirió al Clásico de Nueva Jersey ante el Real Madrid y a la marcha de Rafa Márquez. "Jugar con el Barça siempre es especial, y más aún si es un Clásico. Servirá para seguir preparándonos", dijo. Al mexicano, el centrocampista le deseó suerte en su nueva aventura. "Vi que había renovado y después me comunicaron que se iba a la selección de México. Muy contento por él, creo que es un buen reto para él estar ahí en su país. Ojalá le vaya muy bien", concluyó.