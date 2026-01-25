Casadó no se va del Barça: "Jugar aquí era el sueño de mi infancia"

Marc Casadó fue una de las grandes novedades en el once de Hansi Flick. Hacía muchas semanas que no era titular y su situación deportiva se estaba complicando. Al finalizar el encuentro, Casadó dejó claro que no se marcha del Barça en este mercado de enero: "Nunca me rendiré. Creo en mi capacidad para dar siempre lo mejor en este equipo. Siempre estoy listo para ayudar a mis compañeros", comentó.

Casadó fue muy claro al explicar sus sentimientos, que están muy por encima de ofertas que pueda recibir en estos últimos días del mercado invernal: "Es mi sueño de infancia jugar en el Barça, y lo estoy viviendo ahora mismo. Eso es lo que quiero".

El canterano blaugrana ha estado relacionado este mes de enero con el Atlético de Madrid, club que desea firmar un mediocentro, pero parece claro que no tiene intención alguna de escuchar propuestas, al menos, hasta finales de temporada.

El club blaugrana ya recibió ofertas importantes por él el pasado verano, pero el jugador se negó a irse a pesar de que el Barça podía haber recibido unos 30 millones de euros. Casadó es consciente de la competencia que hay en el centro del campo, que se recrudecerá con el regreso de Gavi al equipo, pero su prioridad es el Barça. Otra cosa es lo que pueda pasar de aquí a finales de temporada, ya que si no juega mucho, en verano su nombre volverá a sonar para salir.

Casadó cambió de agente recientemente y ahora está asesorado por Jorge Mendes, un representante con muy buena relación con el Barça y que ya ha protagonizado operaciones de entrada y salida de jugadores en el club blaugrana.