Casadó apunta a la Premier League

Marc Casadó sigue a la espera de solucionar su futuro. El jugador se entrena al margen del equipo, junto a Héctor Fort, mientras su representante, Jorge Mendes, está moviendo ficha en el mercado para encontrarle un destino atractivo para continuar con su carrera profesional.

Casadó ya tendría su destino solucionado en caso de que hubiera aceptado alguna de las ofertas de Arabia Saudí. Sin embargo, a sus 22 años, el jugador considera que puede crecer mucho más en una liga competitiva europea y, en este sentido, tiene cartel en Inglaterra.

Son varios los equipos que han llamado a su puerta y la decisión debe ser rápida ya que el mercado se cierra el próximo 1 de septiembre. Desde Inglaterra se apuntan varios nombres de conjuntos que están interesados en sus servicios. Algo lógico para un futbolista de su proyección.

El Brighton, Sunderland, Aston Villa, Newcastle y Nottingham Forest están tras sus pasos y todos saben las condiciones del FC Barcelona. El jugador está valorado en 40 millones de euros, una cifra asumible para los equipos de las islas.

Distintos escenarios

De todos modos, siempre pueden surgir soluciones con fórmulas de pago diversas, como que el Barça controle un tanto por ciento de los derechos del jugador o se añadan opciones de recompra.

Por ejemplo, sorprendió la cesión de Ronald Araujo, con el Liverpool asumiendo la totalidad de su ficha y con una opción de compra de 55 millones de euros. El director deportivo, Deco, está trabajando intensamente para encontrar soluciones y Casadó es una prioridad.

También lo es dar salida a Héctor Fort, con el Borussia Dortmund dispuesto a asumir su traspaso. En el caso del lateral derecho, se habla de una cantidad que podría rondar los 15 millones de euros, aunque el Barça la aspiración es llegar a los 20.

En la misma línea, Balde es otro jugador que podría cambiar de aires, aunque en su caso aún está por ver si Hansi Flick da marcha atrás o ratifica su decisión de darle salida en función de la actitud que vea en el lateral durante estos días.

En cualquier caso, el mercado apremia y el Barça está pendiente de solucionar estas salidas. No solo para hacer caja, sino también para dar forma definitiva a una plantilla en la que también pueden llegar nuevos fichajes. Un defensa y un delantero centro son las dos posiciones que Deco está sondeando y puede esperarse cualquier cossa.