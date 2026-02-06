Casa Pin, sede electoral abierta

Casa Pin (Travessera de les Corts, 126) es el templo de las previas de todos los partidos que juega el Barça en el Camp Nou. Allí se dan cita socios y aficionados para empezar a calentar motores y, desde el regreso al remodelado Estadi, ha habido muchos cambios como, por ejemplo, pararlo todo para cantar el ‘Vilorai blaugrana’ a la ‘Moreneta’ que ocupa una de las esquinas en las paredes del local. Casa Pin se define a sí mismo como “la casa de todos los barcelonistas”, “sean del norte o del sur, de derechas o de izquierdas, de un modelo de club o de otro”. Toda una declaración de intenciones.

Por esa misma razón ha decidido llevar a cabo una iniciativa singular, convertirse en una sede electoral oficiosa para todos los precandidatos, que en este momento son cuatro: Joan Laporta, Víctor Font, Marc Ciria y Xavi Vilajoana. “No haremos campaña por nadie y la hacemos por todos. Podréis encontrar en el Pin papeletas de recogida de firmas de todos los candidatos y tenéis la libertad de firmar por quien queráis”.

Casa Pin, temblo de las previas blaugrana antes de ir al Camp Nou / 'X'

El comunicado de Casa Pin también avisa de que “no tiene cabida en nuestra filosofía el menosprecio o el desprecio hacia quien no opine como tú”. El Barça es democracia y eso no se discute.