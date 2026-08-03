Casa Petra: “En la mesa del staff de Flick nunca falta el jamón”

Desde hace una década, en la Calle Manila, tocando a la Diagonal, hay un templo que se ha vuelto imprescindible para los amantes de la gastronomía catalana que buscan un enclave moderno a la par que tradicional en la Ciudad Condal. Un concepto diferente. Y no solo para los que quieren únicamente llenar el estómago con sus exquisiteces, sino para los barcelonistas que disfrutan de una meca cerca del recién remodelado coliseo azulgrana, el Spotify Camp Nou.

¿Cómo nace Casa Petra?

Tras Casa Dorita y abrir tres charcuterías en Sant Cugat, decidimos apostar por algo distinto. Tenía un cliente fuerte en Madrid, el Grupo Palacios, que tenían el restaurante ‘Ultramarinos Quintín’, que combinaba el concepto charcutería y restaurante. Decidimos aplicar algo parecido, pero con otros matices. Casa Petra auna charcutería, frutería, verdulería y restaurante. Aquí puedes venir a comprar 100 gramos de jamón ibérico, 1kg de aguacates o a cenar de tapas con los amigos.

¿Cómo se diseña la carta de Casa Petra?

Tras Casa Petra, abrimos Fleming Ultramarinos, el Escocés y proximamente El Patio de Lucía. La carta de cada local se diseña en función del producto propio (el jamón ibérico y toda la elaboración propia de las charcuterías: embutidos, croquetas, etc.), pero cada local tiene también platos personales y exclusivos (por ejemplo, un canelón y un lingüini que solo se sirven en Petra y no en los demás, como en Fleming).

Es habitual ver a gente del Barça en Casa Petra. Se ha convertido en una especie de ‘meca’ los días de partido de camino al Spotify Camp Nou.

Aquí viene mucha gente vinculada al Barça: la junta directiva, el entrenador… Al principio venía Xavi Puig, el director del fútbol femenino, y luego también Joan Laporta, que suele sentarse siempre en la misma mesa de la terraza, incluso en invierno, desde donde puede ver pasar a toda la gente. El día de partido viene mucha afición del Barça con camisetas; también han coincidido aquí Deco y Víctor Font en mesas distintas, curiosamente el día antes de unas elecciones. La gente venía a comprar bocadillos para llevárselos al estadio; llegábamos a hacer 60 o 70 barras de pan. Ahora ya no tanto, la gente prefiere quedarse a comer aquí con la camiseta puesta.

Qué locura.

Aquí lo tenemos siempre lleno, los días de cada día. Y cuando hay partido esto es terrorífico. Y eso que solo caben 60.000 personas. Ya me contarás cuando haya 100.000. Es que queda bien para ir al Camp Nou después, es como un paseo, ¿sabes? Laporta desde aquí lo ve todo.

Los socios de Casa Petra posan para SPORT / Valentí Enrich

Flick es un habitual también.

Sí, Hansi es más discreto. Viene mucho con el staff. Hace poco vinieron e invitó Marcus Sorg. Flick bromeaba que hacía más de un año que les debía una cena. Estuvieron por la despedida de Thiago Alcántara. Nunca falta el jamón en la mesa del staff, les encanta.

Es uno de vuestros platos estrella. No val encaminado Flick...

Ferran: Yo hace muchos años que tengo un negocio de jamón ibérico en Salamanca. De la época de cuando fui jugador del Salamanca en Segunda (Ferran era portero y también jugó en el lleida). Adquirimos estas dos charcuterías en Sant Cugat y decidimos apostar por este negocio que incluye restaurante, charcutería y también verduleria y frutería. A la gente le gusta mucho nuestro embutido.

¿Raúl, como acaba un exfutbolista ilustre del Espanyol como tú siendo uno de los motores de Casa Petra? ¿Qué tiene Casa Petra para haber tenido un éxito tan rápido y duradero?

Llegué en los 70 a Barcelona. Estuve en Sant Andreu, Espanyol, Girona y L’Hospitalet. Trabajé luego muchos años como segundo entrenador de Víctor Muñoz. En el Zaragoza, entre algunos equipos. Víctor ahora está jubilado, tiene un gimnasio en Nova Icària, ahí con Pichi Alonso. A veces viene a tomar café por la mañana. Bueno, aquí pasa mucha gente. Yo creo que es un lugar muy fácil de entrar, donde te sientes muy como en casa, con mucho calor humano, con un ánimo especial. En cuanto entras ya estás cómodo, sin más. No sientes ninguna frialdad. Te permites entrar en pantalón corto y comerte cualquier cosa. Pero creo que eso es bueno, porque los días de partido aquí viene muchísima afición del Barça, con las camisetas puestas.

Ahora abrís otro local en Barcelona.

Sí, El Patio de Lucía. Será un concepto totalmente diferente. En calle Hercegovina, bajando Muntaner, pasada la gasolinera a la izquierda, una plaza preciosa. No tendrá nada que ver con Fleming ni con Casa Petra. Será un restaurante y al mismo tiempo una floristería. A ver si funciona. Tendrá mucho colorido. Isabel es una apasionada de las flores y se le ocurrió la idea. Será en horario de restauración. No dudamos ni un momento.