Así es la casa de Pedri en Barcelona: Unifamiliar, con piscina irregular y una terraza en la azotea

El partido contra el Villarreal correspondiente a jornada 26 de liga en el Camp Nou sirvió para recordar la importancia de Pedri en el juego que propone este Barça. Organización, pausa y precisión, calidades que el canario domina a la perfección y que ha elevado a un nuevo nivel tras la llegada de hansi Flick al banquillo del Camp Nou.

Más allá del balón, hace tan solo unos días se conocía su incursión en el mundo inmobiliario con la compra de un antiguo convento en su pueblo, Tegueste, que podría reformar y convertir en un hotel rural, a cambio de 2,5 millones de euros. También compró un hotel en Madrid cerca del nuevo circuito de F1 y del aeropuerto, por 4,2 millones más.

Lejos de los negocios y del fútbol, el centrocampista de 23 años descansa en su casa situada en Barcelona, una residencia unifamiliar que sirve de oasis para un futbolista único que se postula como el verdadero heredero del legado de los Xavi, Iniesta y Busquets en la medular azulgrana.

Se trata de un hogar que comparte con la familia, puesto que su hermano Fernando reside allí con él. Pedri es una persona muy familiar, como se ha podido ver en los diferentes triunfos del Barça sobre el césped de los estadios y el tradicional lanzamiento de penalti con su padre durante los festejos, recordando su etapa de portero en la juventud.

A simple vista destaca el jardín amplio donde corona una piscina de forma irregular personalizada, aunque también tiene una canasta para poder jugar a baloncesto, otro de los deportes favoritos del canario, o de una mesa de ping-pong donde retar a los amigos en la temporada de chapuzones en verano.

Pedri se lanza a su piscina a por un balón. / Instagram

Cuenta con varios árboles que sirven tanto para conectar con la naturaleza sin salir de casa, como para alejar las miradas de los curiosos y resguardarse en su privacidad, algo complicado para los jugadores de fútbol de élite. La terraza es otra de las zonas más interesantes, con unas espectaculares vistas desde la azotea a todo su entorno.

Pedri juega con su hermano desde la azotea, con las vistas a todo su entorno. / Goal

En lo que respecta al edificio, cuenta con muchos ventanales que aportan luminosidad al interior, donde el comedor es la sala a partir de la cual se articula el resto del hogar. La decoración cuadra perfectamente con el personaje, ya que apuesta por el minimalismo, aunque el sofá es especialmente amplio, para un futbolista que sin estridencias está cada vez más cerca de convertirse en el mejor en el medio del campo de todo el mundo (si no lo es ya).

Pedri jugando en su sala 'gaming' de casa. / Goal

La cocina es igualmente espaciosa y uno de los espacios más especiales para Fernando, que es cocinero profesional y seguramente deleite a su hermano con algunas creaciones culinarias interesantes. Muebles de primera calidad en color blanco, electrodomésticos buenísimos... aunque nada comparable a su espacio favorito de la casa: la sala 'gaming'.

Pedri es aficionado a los videojuegos, en especial al EA Sports FC (antiguo FIFA), aunque solamente se pone si es para jugar en compañía, como revelaba en una entrevista de hace un par de años con GQ. Luces LED y motivos azulgranas, Pedri lleva al Barça en el corazón, pero también está presente en casa.