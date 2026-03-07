Así es la casa de Ferran Torres en Gavá: gimnasio, piscina y sauna para optimizar su rendimiento

El nivel de juego de Ferran Torres siempre ha estado en tela de juicio para la afición del FC Barcelona. Desde su llegada a la Ciudad Condal, procedente del Manchester City, el atacante valenciano ha vivido grandes momentos con la camiseta azulgrana, pero también algunos con más sombras que luces.

Sin embargo, esta temporada Hansi Flick le ha dado plena confianza y ha encontrado su mejor versión, consiguiendo un puesto en el once titular, antes que Robert Lewandowski, mermado por las lesiones. El '7' del Barça quiere afrontar la recta final de la temporada al máximo nivel, ya que también quiere llegar en forma al Mundial.

Uno de los secretos de su éxito radica en haber descubierto la fórmula perfecta para disfrutar plenamente de su día a día. Logra desconectar, relajarse y recuperarse en uno de los lugares más privilegiados de Cataluña: Gavá, donde se encuentra su hogar.

La residencia del número '7' del Barça se encuentra en una exclusiva zona residencial y costera, donde residen diversas personalidades. Uno de sus mayores atractivos es su tranquilidad, alejada del bullicio de Barcelona, pero a solo 20 minutos de la Ciudad Condal y del aeropuerto de El Prat.

Ferran Torres, en su casa de Gavá / Instagram

Una ubicación perfecta para él, ya que, entre los viajes con el Barça y sus compromisos en eventos, está estratégicamente cerca de todos los puntos clave.

¿Cómo es la vivienda de Ferran Torres?

Es uno de los chalés más lujosos de la zona, que fusiona un estilo mediterráneo con toques minimalistas. El interior se caracteriza por la presencia de pocos objetos, lo que genera una sensación de mayor amplitud y libertad.

En el exterior, destaca un amplio jardín con césped artificial, una caseta de madera y una impresionante piscina. Así, el delantero del Barça puede seguir entrenando en su propio jardín, pero también dispone de un gimnasio totalmente equipado para mantener su condición física al más alto nivel.

Noticias relacionadas

Este elegante chalé también incluye una sauna y un cubo de agua fría, ideal para estimular el metabolismo del jugador mediante el contraste de temperaturas, optimizando sus entrenamientos y recuperación.