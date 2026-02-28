Carta del socio que presentó la denuncia contra Joan Laporta

Isidro Navarro Gurumeta, el socio del FC Barcelona que interpuso una demanda en la Audiencia Nacional contra Joan Laporta y buena parte de su junta directiva, ha remitido una carta a los medios de comunicación, para intentar aclarar su situación.

El motivo es "salir al paso de las informaciones que han salido en su medio de comunicación, y en otros, por la cual se me nombra e identifica plenamente, se habla de mi filiación política, e incluso se utilizan diversas fotografías en donde aparezco y en algunas de ellas, también aparece mi difunto padre, sin permiso ni autorización de clase alguna. Han invadido mi intimidad personal y familiar y se me han atropellado mis derechos más fundamentales".

Isidro Navarro quiere aclarar en su misiva varios puntos. Para empezar, dice "no tener intencionalidad alguna de influir en la campaña electoral. Al igual que tengo fotografías con algunos rostros conocidos, las mismas son de todos los bandos en liza".

"No es contra Laporta"

En segundo lugar, explica que su denuncia no es contra Laporta: "Como ya he expuesto en otras ocasiones, me he limitado a presentar una denuncia, sin valoraciones ni acusaciones, simplemente es una exposición de hechos, que por su importancia económica y por el secretismo y oscurantismo como se han tratado ciertos hechos, deberán de ser valorados si ello pudiera constituir delito de alguna clase. Pero esta responsabilidad le corresponde a un juez", dice.

Y sigue: "En consecuencia, la denuncia no es “contra Laporta”, expresión que utilizan profusamente, es poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial para que éste decida si los hechos expuestos pudieran ser presuntivamente delictivos. Debo de recordar en este momento, que la omisión de denunciar puede ser tenida como delito e incluso catalogar al que no denuncia como encubridor de los hechos no denunciados".

El tercer punto de la carta remitida por Isidro Navarro a los medios de comunicación, dice respetar el principio de inocencia: "En la denuncia siempre se ha respetado el principio de inocencia de todas las personas y entidades mencionadas en la misma, pues debe ser la instrucción judicial posterior la que esclarezca los acontecimientos, grado de participación de cada uno de los referidos y demás aspectos previos para tratar de llegar a un juicio con todas las garantías para todas las partes implicadas".

Sin noticias de la Fiscalía

Por último, un cuarto punto habla de la solicitud de la Fiscalía de trasladar el caso a Barcelona, destacando que el próximo lunes podría haber novedades sobre el tema: "La prensa ya ha adelantado la noticia del contenido del informe del Ministerio Fiscal, en el sentido de interesar que la causa penal se instruya por los Tribunales de Instrucción de Barcelona, e incluso se ha dicho que habrá resolución judicial el próximo lunes día 2 de Marzo, aspectos ambos, que al momento presente no se nos ha notificado por el Tribunal instructor, pero en cualquier caso, sería bueno que se instruya y se esclarezcan los hechos y en su caso se depuren responsabilidades, pero, y esto hay que remarcarlo, solamente “en su caso”.

Por el Barça

Isidro Navarro, en este mismo punto, critica la forma de actuar de diferentes medios de comunicación: "A ciertos personajes y medios les han invadido los nervios y han desatado toda su ira contra el suscribiente, que, reitero, solo pretendo que se esclarezcan hechos, sin ir contra nadie, y en beneficio del barcelonismo en sí y del FC Barcelona en particular, entidad que está al margen de todas las posibles actuaciones e irregularidades que se hayan podido realizar. En definitiva, la situación actual contra mi persona es consecuencia directa de la mala praxis periodística demostrada por un gran sector de la prensa, y ante ello, llamo a la calma y a solicitar que todo vuelva a su origen, se deje de fabular e inventar, y esperemos a la decisión judicial que se intuye inminente".