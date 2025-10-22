La carta secreta de Flick para el Bernabéu

Raphinha se reincorporó al grupo este miércoles, un mes después de sufrir una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho durante el partido contra el Oviedo. Aunque el tiempo estimado de baja era de aproximadamente tres semanas, el club decidió darle unos días adicionales de recuperación tras una pequeña recaída, de la que parece haberse recuperado a tiempo para el Clásico. Nada ha cambiado en el plan que ya expuso Flick hace algunos días: está previsto que regrese para el Clásico.

Aunque, tras los problemas durante su recuperación, parecía difícil que llegara a tiempo, este miércoles la cosa ha cambiado mucho. Y es que Raphinha pisó el césped con el resto del equipo, participó en parte de la sesión en la Ciutat Esportiva y dejó unas sensaciones que invitan a creer que el técnico Hansi Flick no solo podrá incluirle en la convocatoria, sino que incluso existe la posibilidad de que pudiera arrancar de inicio.

Hansi Flick da órdenes en el partido ante el Olympiakos / Dani Barbeito

De todas formas, es pronto para asegurarlo porque aún quedan algunos días para saber cómo evoluciona en su recuperación y no será hasta el último momento cuando se sepa exactamente si estará en condiciones de ser titular y, sobre todo, cuántos minutos podrá jugar para no correr ningún riesgo. Queda mucha temporada. Flick dará más pistas en la rueda de prensa previa al encuentro.

Plan específico para el Clásico

Desde hace semanas, el cuerpo técnico azulgrana diseñó un plan específico para Raphinha: recuperar al brasileño, minimizar riesgos y, lo más importante, tenerlo listo para el Bernabéu. La lesión en el muslo —una dolencia de alto riesgo para un futbolista que basa parte de su juego en la velocidad, el cambio de ritmo y la llegada desde la banda— ha condicionado toda la preparación. Pero la frase de Flick lo deja claro: “Esperamos que esté bien para el Clásico, ese es el plan. A veces hay problemas en la recuperación, pero va por el buen camino”, dijo hace pocos días.

Raphinha, durante un entrenamiento / FC BARCELONA

El técnico dejó clara también la importancia que tiene el futbolista en su esquema: "Echo de menos a Raphinha porque para nosotros fue muy importante el curso pasado. Jugar a ese nivel es muy bueno para nosotros y, por supuesto, le echo de menos". Estas palabras reflejan la importancia que el técnico alemán otorga al brasileño en su dibujo. Raphinha no solo aporta calidad en el juego ofensivo, sino también en la presión alta, un aspecto que Flick valora enormemente y que el equipo está echando de menos en las últimas semanas.

Su lesión no es una cosa menor, sobre todo para un jugador explosivo y cuyas cargas de intensidad durante un partido necesitan al futbolista al cien por cien. Concretamente, Raphinha sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho durante el partido contra el Oviedo y el tiempo de baja estimado fue de tres semanas.

El Bernabéu ya le espera

Estas se cumplieron antes del partido ante el Girona, aunque el jugador ha necesitado algunos días más. Días que el jugador ha aprovechado para ponerse a punto y el cuerpo técnico ha usado para seguir su plan establecido. Está previsto que, si no pasa nada, Raphinha pueda ya ejercitarse con normalidad este jueves y empezar a presentar su candidatura para salir de inicio ante el Real Madrid. Es obvio que no será fácil, pero tampoco puede descartarse al cien por cien. La razón es que, para Flick, el brasileño es una pieza imprescindible en su esquema, algo que se ha notado en las últimas semanas en la presión del equipo.

Lo cierto es que la presencia de Raphinha en el Santiago Bernabéu sería un golpe encima de la mesa incluso antes de que el balón empiece a rodar. El Barça necesita a todos sus futbolistas, pero el capitán es uno de aquellos que dan otro aire al equipo, como lo hizo, por ejemplo, Fermín López ante el Olympiacos.

