La carta de Gabriel Jesus

Gabriel Jesus ha caído de pie en el FC Barcelona. El delantero, de 29 años, ha venido para ofrecer un rendimiento inmediato y Flick ya le ha dado minutos en los partidos ante el Valencia y Feyenoord, respondido con un gol de cabeza a centro de Lamine Yamal.

Su integración en el vestuario ha sido rápida. Ya estaba familiarizado con el castellano y no le cuesta entenderse con sus compañeros. Tampoco con el inglés de Hansi Flick por su estancia en el Manchester City y en el Arsenal. Gabriel Jesus fue fichado para que entrase al equipo por la vía rápida ante la necesidad de rotar que tiene el técnico del FC Barcelona esta temporada.

Gabriel Jesus es un jugador que debe aportar mucho al FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Son muchos partidos que se acumulan y ahora llega un tramo especialmente intenso antes del parón de selecciones con tres encuentros. Frente al Levante, Racing (el miércoles en el Spotify Camp Nou) y en Sevilla ante el cuadro del Sánchez Pizjuán. Flick deberá dosificar esfuerzos y el plan pasa porque Gabriel Jesus tenga mayor protagonismo con el paso de los partidos.

Nada más llegar, el '9' del Barça ya jugó 9 minutos en Mestalla y le siguieron otros 7 contra el Feyenoord. Gabriel Jesus demostró su olfato goleador y que no le cuesta entender el fútbol combinativo. Con Guardiola y Arteta ya sabe lo que es jugar de forma asociativa y es otro factor que juega a su favor.

Descanso para Raphinha

Raphinha es el delantero centro titular, pero Flick no lo quiere exprimir. Solo ha completado uno de los cinco encuentros oficiales del FC Barcelona, siempre con los deberes hechos como se puede observar con sus 8 goles, 6 en la Liga y 2 en la Champions League.

Poder guardar a Raphinha con los partidos encarrilados es un lujo que el FC Barcelona debe permitirse para un futbolista que la temporada pasada sufrió con las lesiones. Con el FC Barcelona se perdió parte del último tercio del ejercicio, en especial la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid, y con Brasil también tuvo la desgracia de lesionarse en el Mundial.

Raphinha representa los valores del actual Barça de Flick / Javier Borrego / AFP7 / Europa P / Europa Press

Flick lo quiere cuidar y este es uno de los motivos por los que ha llegado Gabriel Jesus. Otro futbolista que se vacía en el campo y que aporta mucho en la presión, además de tener puntería. Aspectos que comparte con Raphinha, si bien el ex del Leeds United ahora está un escalón por encima de la mayoría de delanteros del planeta, con permiso de Mbappé y poco más.

Un tono físico positivo

Gabriel Jesus está trabajando con intensidad desde el primer día para que no se acuse la falta de inactividad con el Arsenal -no participó en ninguno de los primeros partidos de los gunners- y está exhibiendo un buen tono. Se ha ejercitado con el grupo desde el arranque, sin precisar de un plan especial personalizado, como sí ocurrió con Rodri, por ejemplo.

En el FC Barcelona existe una gran satisfacción con el fichaje de Gabriel Jesus y su efectividad ya saltó a la luz frente al Feyenoord. Su buen encaje en el sistema de Flick hace augurar que no es un jugador que haya venido para rellenar únicamente el fondo de armario, sino que está llamado a cotas importantes.