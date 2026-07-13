La carta del Barça para fichar a Julián: el Atlético necesita vender por más de 80 millones

El mercado avanza y al Atlético de Madrid se le acumula la faena. Tras cerrar los fichajes de Kang In-Lee, Hjulmand y Grimaldo por más de 80 millones de euros, al club rojiblanco le urge vender para cuadrar cifras y poder inscribir. El plan de los colchoneros en cuanto a salidas era ambicioso, pero está absolutamente estancado. La idea era dar salida a Almada, Sorloth, Giménez y Ruggeri, pero por ahora ninguno de ellos ha abandonado el Atlético y el tiempo apremia. Si no lo consiguen en las próximas semanas, al club colchonero solo le quedará la vía Julián Álvarez y en el Barça lo saben y esperan. Es una partida de póker en la que el director de fútbol profesional del Atlético, Mateu Alemany, está haciendo todo lo posible para evitar la fuga del delantero. Y lo tiene difícil.

La operación que tiene más avanzada el Atlético es la salida de Thiago Almada hacia River Plate. No es un traspaso para echar cohetes, pero los rojiblancos están cerca de vender el cincuenta por ciento del argentino por 20 millones de euros. Hay ya un acuerdo verbal, pero la salida no se acaba de formalizar y el Mundial lo está atrasando todo por lo que comienza a haber nervios en las oficinas colchoneras.

La gran venta planificada era la de Sorloth, por quien el Atlético pide unos 40 millones de euros. Durante semanas han estado negociando con la Juventus, pero no hay forma de concretar su salida y en la Premier parece que tampoco ha cuajado el ofrecimiento a varios clubs. Si el noruego no sale, los colchoneros tendrán un verdadero problemón para la planificación de la temporada. Ruggeri también está en el radar de la Juve, quien intenta vender a Cambiaso y con Giménez, por la edad, el club rojiblanco no espera un fuerte ingreso.

El Atlético quiere evitar lo inevitable, que es tener que vender a Julián Álvarez sí o sí este verano. Y podría convertirse casi en la única solución para seguir con la planificación de refuerzos ambiciosa que tiene Mateu Alemany y Simeone. El Atlético busca un sustituto de Griezmann y también un central de primerísimo nivel. Y en el caso de que salga Sorloth, al menos, un delantero. Una vez acabado el Mundial comenzarán las prisas y en el Barça tienen claro que, finalmente, el Atlético accederá a reunirse para intentar sacar la mayor tajada posible por Julián Álvarez.

Por ahora, en el club blaugrana están contemplando el escenario desde la barrera. El presidente blaugrana, Joan Laporta, insistió desde Estados Unidos que el Barça no bailará al ritmo de nadie y que su estrategia no va a variar. Hay una oferta contundente presentada encima de la mesa y no la subirán. Entienden que el Atlético no tendrá más remedio que aceptarla o intentar mejorarla algo para seguir adelante con su proyecto y que solo es cuestión de tiempo. De hecho, el Atlético prácticamente ha gastado todo su presupuesto de fichajes y queda mucho mercado por delante.

En el Barça también tienen claro que los movimientos del Arsenal sobre Julián vienen más provocados por la necesidad del Atlético para vender y provocar una puja por el futbolista, pero no van a entrar en ello. Julián está atado y bien atado y su decisión es clara: quiere jugar en el Barça y no se va a echar a atrás.

En este futuro cercano, ya la próxima semana tras el final del Mundial, se iniciará el asalto final y dependerá mucho de si el Atlético ha conseguido hacer los deberes en el mercado de ventas. Si no lo consiguen, las opciones de que el Barça fiche a Julián ganarán muchísimos enteros. Por el momento, calma y confianza absoluta de que todo acabará cuadrando.