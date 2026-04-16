Acuerdo con Bastoni: la carta del Barça para negociar con el Inter

En Italia sitúan al Barça moviendo ficha por Alessandro Bastoni… y con una novedad importante sobre la mesa. Según informa La Gazzetta dello Sport, el club azulgrana habría modificado su estrategia para intentar cerrar el fichaje del central del Inter de Milán: incluir a Héctor Fort en la operación.

El periodista especializado en mercado Mateo Moretto informaba que ya había acuerdo verbal entre el jugador y el Barça, aunque el gran escollo sigue siendo económico. El Inter valora a Bastoni en unos 60 millones de euros y no contempla una venta a la baja, lo que ha llevado al club azulgrana a explorar fórmulas para reducir el desembolso directo.

Ahí aparece el nombre de Fort. El lateral derecho, una de las perlas de la cantera azulgrana, podría entrar como pieza de intercambio para abaratar la operación. Se trata de un perfil joven y con proyección que encajaría en la política deportiva del conjunto italiano.

El movimiento llega en un momento particular para el propio Héctor. El defensor acaba de recibir el alta médica tras superar una lesión en el hombro que le ha mantenido varios meses alejado de los terrenos de juego, cuando mejor estaba en su cesión en el Elche.

Antes de la lesión, Fort había dejado buenas sensaciones, especialmente durante esta etapa a préstamo, donde ha llegado a ser titular en escenarios exigentes. Su progresión no ha pasado desapercibida dentro del club, que ahora se enfrenta al dilema de utilizarlo como activo de mercado o apostar por su crecimiento en casa.

En paralelo, Bastoni atraviesa un momento delicado. Según la información de la prensa italiana, el central no jugará el próximo partido ante el Cagliari por precaución física y mental, tras arrastrar molestias y un desgaste evidente en las últimas semanas.

El defensa italiano sigue recuperándose completamente de una lesión en la tibia que ya condicionó su rendimiento incluso con la selección. En el Inter consideran clave protegerle de cara al tramo final de la temporada. Más allá del estado físico, en Italia también apuntan a un factor emocional. Bastoni habría acusado el ambiente en algunos estadios y vería con buenos ojos un cambio de aires para relanzar su carrera.

El escenario, por ahora, es de negociación abierta. El Barça busca fórmulas, el Inter se mantiene firme en la tasación y en medio aparece el nombre de Héctor Fort, justo cuando vuelve a estar disponible. Una coincidencia que, según se dice en Italia, podría acabar siendo algo más que eso