Carreras: "Me sorprende que Casadó no sea el pivote titular del Barça"

Imagen un tanto preocupante la que dejó el FC Barcelona en Stamford Bridge. Derrota sin paliativos ante otro de los equipos punteros de Europa que dejó una sensación amarga entre el barcelonismo. El haber caído ante Real Madrid, PSG y Chelsea y el hecho de no encontrar la regularidad ni la fiabilidad del año pasado han dejado algo fía a la parroquia azulgrana.

En Stamford Bridge faltaba Pedri, sí. El de Tegueste es la pieza más fundamental del equipo ahora mismo. Pero ya tenías de vuelta a otros jugadores vertebrales. El hecho de que el cuadro azulgrana se deshiciera como un azucarillo después de empezar bien, que no fuera consistente, fue cuanto menos inquietante. Luego la expulsión del Araujo ya te deja vendido, pero aun así eres incapaz de plantear una segunda mitad con otro planteamiento o contrarrestar de alguna forma la inferioridad numérica.

SÍNTOMAS NEGATIVOS

Futbolistas por debajo de su nivel del curso pasado, una línea del fuera de juego irreconocible tras su irrupción meteórica con la llegada de Flick. Analizamos con Lluís Carreras, entrenador y exjugador del Barça, el momento del cuadro barcelonista.

"Creo que el Barça este año es demasiado irregular. Partidos completos como tal quizás los dos del Johan ante Valencia y Getafe. Tenemos el nivel muy alto del año pasado, en el que Flick hizo mejores a todos y cada uno de los jugadores. Lo más importante del alemán es que el curso pasado mejoró a todos. En el aspecto grupal no veo continuidad del año pasado. Éramos muy reactivos, subíamos al ring, boxeábamos y ganábamos. 4-5, 3-2, pero ganábamos. Cuando pierdes la pólvora ofensiva porque no generas fútbol nos convertimos en un equipo que dependemos demasiado del estado de Pedri, de Lamine. De la baja de Raphinha. Cuando recuperemos a todos creo que seremos mejores, pero no sé si al nivel del curso pasado", analiza Carreras.

Flick y Pedri, en un momento esta temporada / Valentí­ Enrich

"Cuando dejas de darle tanta importancia a la pelota y se la das a otros aspectos del juego necesitas estar siempre de '10'. Cuando bajas un poco el tono, se resiente. Flick habla de generar con balón, gestionar el partido, pero no lo veo. Tú vas a buscar a Hansi Flick para dar un matiz al modelo. Pero creo que no se siente cómodo gestionando el partido con el balón como en la segunda parte de Vigo. No es un Barça al que puedas pedirle que tenga mucho el balón y sea paciente. Siempre digo, dime qué mediocentro pones y te diré a qué jugará tu equipo. Si pones a Christensen o a Eric, que te lo puede hacer bien un partido, es un Barça reactivo. Si me pones a un Casadó, Bernal, Busquets, Zubimendi. Es un Barça que quiere el control, que quiere mandar", analiza el que fuera muchos años jugador del Barça.

LA LÍNEA ADELANTADA

Acerca de la línea: "Es un poco de todo, multifactorial. Los equipos están entrenando entrar de segunda línea, el tercer hombre, que no vayan los espacios solo los extremos, sino también interiores y laterales. Siempre hacemos la línea y a veces no debemos hacerla. Para arraigar un concepto al jugador no puedes dejarle dudas. El primer año Flick dijo "debemos hacer la línea sí o sí". Creo que en este 'impass' no se ha madurado lo suficiente para de vez en cuando no salir. Aun así se han salvado muchos goles. Flick debe seguir insistiendo, no cambiará. Pero debe haber matices. No creo que sea kamikaze".

Lluís Carreras, durante la conversación con SPORT / Dani Barbeito

"A mí de Londres no me gustó que Lamine, Raphinha, Olmo, iban a hacer la presión cada uno por su cuenta en la segunda mitad. Igual podría haber dado un paso atrás el equipo. Y quizás los jugadores deben verlo también", comenta Carreras sobre la puesta de escena de Londres.

UN 'FACTO' CLAVE

"Para mí, todos los jugadores están por debajo del año pasado. El único que lo ha aumentado es Eric. Koundé no tiene nada que ver este año con el del pasado, Cubarsí tampoco, Balde tampoco. Pedri te diría que quizás se iguala. Frenkie tampoco. Casadó ni juega. Me sorprende que no sea el centrocampista titular del Barça por concepto, la verdad. Lewandowski te hace goles, pero no tiene la continuidad. Quizás Ferran también está algo mejor. Una cosa son las sensaciones y otra los números", relata el de Sant Pol de Mar.

Marc Casadó pelea un balón con Yuri, defensa del Athletic / EFE

"El año pasado Raphinha daba buenas sensaciones y los números lo reafirmaban. Este año con Rashford quizás las sensaciones no acaban sobre el verde, que no se va, pero miras los números y tiene buenas cifras. Y luego está Frenkie. Las sensaciones no me están gustando y vas a los números y no está siendo productivo para el equipo. Pasa bastante este año, que ni sensaciones ni números. Es el click que debe dar Hansi. Seguramente, lastrado por las bajas de Joan, Frenkie y Raphinha, que son capitales", mantiene el extécnico de Sabadell, Zaragoza o Mallorca.

"Creo que hablan más de entrenamientos que de patrtidos. Frenkie me gusta, pero siempre digo que es muy buen complemento. Cuando ha tenido que liderar, no lo ha hecho. Es muy buen jugador, reconocido por sus compañeros y entrenadores. Pero ni las sensaciones ni los números son buenos. Me sabe mal, no tengo nada contra él. Pero creo que es demasiado intrascendente.