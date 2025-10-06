Carragher, muy duro con Araujo: "El Barça debe venderlo"

El exjugador y ahora comentarista Jamie Carragher nunca deja indiferente a nadie. En los últimos años se ha caracterizado por sus apreciaciones duras y polémicas y en las últimas horas la ha tomado con Ronald Araujo tras el penalti cometido ante el Sevilla. Para Carragher, el uruguayo no puede seguir en el Barça: "Cada vez que el Barça se enfrenta a un rival de elite, se desconecta y eso les está costando muy caro. Si el Barça quiere hacerlo bien, debe venderlo con total seguridad", explicó en 'SkySports'.

Carragher fue más allá para explicar sus sensaciones con Araujo en estas últimas temporadas: "Me gusta la actitud con la que Araujo se enfrenta en los partidos, pero llega un momento en que la pasión no basta. Defender en este nivel se basa en la toma de decisiones y no solo en entradas. Y ahí Araujo tiene un déficit que acaba perjudicando a su equipo en momentos y partidos decisivos de la temporada".

El exjugador ya fue muy crítico con algunas actuaciones de Ronald Araujo como en la eliminatoria en la que fue expulsado ante el PSG y considera que el Barça necesita centrales mucho más específicos en la marca como era el caso de Íñigo Martínez la pasada temporada. La baja del central vasco está causando estragos atrás ya que marcaba muy bien la línea del fuera de juego y mandaba a sus compañeros en la zaga.

Araujo vio como le señalaban un penalti muy justo ante Isaac Romero en una decisión que comenzó a hundir al Barça en Sevilla. El uruguayo no fue el principal responsable de la debacle, ya que la mayoría de futbolistas estuvo mal, pero sí es cierto que quedó señalado ya que Hansi Flick le sustituyó en el descanso al tener una tarjeta amarilla, por lo que no quiso asumir más riesgos. Eric García salió en su lugar.

El club blaugrana renovó a largo plazo a Araujo el pasado mes de enero cuando todo indicaba que tenía pie y medio en la Juventus. El uruguayo fue convencido por Deco para continuar en el club y tiene la confianza de Flick aunque no ha conseguido afianzarse en la titularidad. De hecho, este curso, el técnico alemán no tiene bien definida la pareja de centrales aunque todo indicaba a que iba a estar formada por Cubarsí y Eric García.