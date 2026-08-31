Las carpetas pendientes de Deco en el Barcelona antes del cierre de mercado

Poco más de 48 horas para que se cierre un mercado de fichajes muy movido en el FC Barcelona. La dirección deportiva liderada por Deco y Bojan Krkic ha realizado muchas operaciones con el objetivo de reforzar la plantilla dirigida por Hansi Flick y obtener rédito económico de los futbolistas que no entraban en los planes inmediatos del técnico alemán. El club blaugrana tiene la mayor parte de los deberes hechos, pero afronta los últimos días con algunas carpetas por cerrar.

Gabriel Jesus, fichaje sorpresa como 'plan B' a Julián

Según adelantaron 'MD' y Fabrizio Romano y pudo confirmar SPORT, el FC Barcelona ha alcanzado este fin de semana un acuerdo con el Arsenal para el fichaje de Gabriel Jesus por unos 10 millones de euros más variables. El traspaso está cerrado y el delantero brasileño se convertirá en nuevo jugador blaugrana a falta de superar el reconocimiento médico.

El club catalán no quería desembolsar mucho dinero en el 'plan B' a Julián Álvarez, que no podría haber hecho más esfuerzos para cumplir su sueño, pero el Atlético de Madrid no ha cedido. El culebrón sobre el futuro de la 'araña', salvo sorpresa mayúscula, ahora ya sí que ha terminado. Al menos hasta el mercado de invierno.

Fuentes del Barça deslizaron esta semana pasada que si no podían firmar a Julián, no harían ninguna incorporación. Finalmente, sin embargo, Gabriel Jesus ha emergido como una buena oportunidad de mercado para reforzar la línea ofensiva.

La decisión con Livakovic

Ya explicamos en SPORT que el futuro del portero croata está ligado al de Julián Álvarez. Más concretamente, al 'fair play' financiero. Y es que el Barça no inscribirá al arquero hasta que tenga claro qué va a pasar con el argentino o su plan B, Gabriel Jesus, pues no quiere ocupar una masa salarial que podría necesitar para registrar al '9'.

Livakovic ya entrena con el Barça / FCB

Si no llega ningún delantero (o si pudiera inscribir a los dos futbolistas), la idea de los responsables deportivos culés es, salvo cambio de opinión, que Livakovic forme parte de la plantilla para la temporada 2026/27 y ejerza desde ya mismo como segundo guardameta. Si no es así, saldrá cedido.

¿Qué pasará con Balde?

A pesar de que todo parecía indicar que el canterano, tras valorar su situación, se quedaría en el club de su vida para intentar recuperar la titularidad y volver a ser importante para Flick, en SPORT explicamos en exclusiva este sábado que Deco está 'cocinando' un trueque por Dimarco con el Inter de Milán.

Balde, antes del partido frente al Athletic, en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich / SPO

El fichaje de Cancelo y la 'explosión' de Xavi Espart dibujan un escenario complicado para Alejandro Balde y esta opción de jugar en la Serie A podría cambiar sus planes. Desde la entidad barcelonista no se le 'empujará' a salir, pero sí que se será muy sincero con él (como lo hizo Hansi en privado y en rueda de prensa) sobre el rol que tendrá si no sale.

Casadó deshoja la margarita

Apartado desde hace unas semanas del equipo, el centrocampista tiene varias opciones sobre la mesa para poner punto final a su etapa en el Barcelona. El Besitkas es uno de los clubes que más se ha interesado por él, aunque su idea es recalar en una de las grandes ligas europeas.

Arabia Saudí también ha llamado a su puerta, pero esta opción no le acaba de seducir. El futuro de Casadó se decidirá sobre la bocina y apunta a resolverse mediante un traspaso definitivo.

Cerrar las últimas salidas de la Masia

Tras confirmarse las marchas de Toni Fernández y Álvaro Cortés al Venezia y al Royal Amberes, pendientes de ser oficializadas, el siguiente nombre de canterano marcado en rojo para abandonar la disciplina blaugrana es el de Guille Fernández. Su representante, Jorge Mendes, lleva ya unos días negociando los términos de su desvinculación con los ejecutivos culés.

Fermín es felicitado por Guille Fernández tras marcar / Dani Barbeito

Sus atributos han despertado el interés de varios clubes, especialmente en ligas como la Premier League o la Bundesliga. Pese al interés de todas las partes por cerrar el acuerdo, existen ciertos matices en la negociación. El FC Barcelona exige mantener un porcentaje elevado de sus derechos económicos y una opción de recompra accesible.

Aunque en un principio se sopesó la fórmula de una renovación a largo plazo acompañada de una cesión, el club ha priorizado el modelo aplicado este verano con el resto de los canteranos: traspaso con reserva de derechos y recompra.