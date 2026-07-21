Las carpetas abiertas de Deco en el Barça a su vuelta de Estados Unidos

Deco ya está en Barcelona. Después de dos semanas en Estados Unidos siguiendo el Mundial y aprovechando el viaje para mantener reuniones relacionadas con el mercado de fichajes, el director deportivo azulgrana regresó a la Ciudad Condal este lunes por la tarde.

El director deportivo del FC Barcelona Deco / Dani Barbeito

Con la pretemporada a punto de arrancar, el trabajo se intensifica en los despachos. El Barça tiene varias operaciones abiertas, tanto de entradas como de salidas, y la intención es que muchas de ellas empiecen a resolverse durante las próximas semanas.

Julián sigue siendo la gran prioridad

Pese a las últimas declaraciones de Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil Marín, en el Barça no cambia la hoja de ruta. Fuentes del club consultadas por SPORT insisten en que Julián Álvarez continúa siendo el gran objetivo del mercado. En la entidad creen que el paso dado por el futbolista al posicionarse públicamente tiene mucho valor y consideran que su voluntad será un factor importante si la operación termina entrando en una fase decisiva.

Julián Álvarez celebra su obra de arte ante Suiza / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Las cifras que se manejan desde el Atlético no alteran el plan del Barça, que mantiene la calma y sigue viendo al argentino como su prioridad absoluta. Sin embargo, desde la entidad azulgrana dejan claro que la oferta por el futbolista tiene fecha de caducidad.

La operación salida, más abierta que nunca

Uno de los nombres propios es Marc Casadó. El centrocampista continúa recibiendo el interés de varios equipos y, aunque la lesión de Frenkie de Jong pudo cambiar temporalmente el escenario, en el club siguen pensando que lo mejor para todas las partes pasa por encontrar una salida. Casadó siempre ha querido triunfar en el Barça y su prioridad era quedarse, pero también entiende cuál es la situación.

La Premier League y varios equipos de LaLiga han preguntado por él. Ahora estudia todas las opciones antes de tomar una decisión, valorando especialmente el proyecto deportivo, la confianza del entrenador y el papel que tendría en su nuevo destino.

Jan Virgili, en pausa

Hace unas semanas, SPORT informó de una reunión positiva entre Deco y los representantes de Jan Virgili. Sin embargo, desde entonces los contactos han perdido intensidad. La posibilidad de recomprar al futbolista para incorporarlo o incluso plantear una futura operación ha quedado aparcada por el momento. La carpeta no está cerrada, pero sí en un segundo plano y sin avances recientes entre las partes.

Jan Virgili, durante un entrenamiento de esta semana. / RCD Mallorca

Jofre Torrents gana mercado

Otro de los jugadores que está generando movimiento es Jofre Torrent. El lateral izquierdo se está entrenando con el primer equipo y en el Barça creen que tiene un futuro muy prometedor. Precisamente por eso consideran que una cesión podría ser la mejor decisión para acelerar su crecimiento. Varios clubes, especialmente del extranjero, ya han preguntado por su situación y su entorno está recopilando toda la información antes de decidir cuál puede ser el mejor destino.

Brian Fariñas convence a Flick, por ahora

Brian Fariñas también ha visto cambiar su situación en pocos días. El centrocampista del Barça Atlètic tenía muy encaminada una cesión al Girona, pero Hansi Flick decidió frenar la operación. El técnico alemán quiere verle durante la pretemporada antes de tomar una decisión definitiva y comprobar de primera mano si puede tener sitio dentro de la dinámica del primer equipo.

Koundé apunta a seguir

El nombre de Jules Koundé ha aparecido durante semanas en el mercado. El Bayern de Múnich realizó consultas por su situación y el Barça nunca lo consideró completamente intransferible. Sin embargo, el interés del conjunto alemán se ha enfriado y el propio futbolista ha dejado claro públicamente que quiere seguir en Barcelona y luchar por todos los títulos. Salvo un giro inesperado, su continuidad parece cada vez más encaminada.

Jules Koundé, en una imagen de este Mundial / Europa Press

Roony Bardghji espera su momento

Otro de los nombres que deberá resolver su futuro es Roony. La llegada de Anthony Gordon y Karim Adeyemi, unida al protagonismo de Lamine Yamal, ha aumentado la competencia en las bandas y varios clubes, tanto españoles como extranjeros, ya han preguntado por su situación. Aun así, el extremo mantiene una actitud impecable. Sigue trabajando con intensidad a las órdenes de Flick, no ha puesto una mala cara y continúa convencido de aprovechar cualquier oportunidad que pueda aparecer. Mientras tanto, su entorno estudia todas las posibilidades antes de tomar una decisión definitiva.

Roony Bardghji, en un entrenamiento de esta pretemporada / FCB

Con Deco ya de vuelta en Barcelona, el mercado azulgrana entra en una fase decisiva. Hay muchas carpetas abiertas y las próximas semanas marcarán buena parte de la planificación deportiva de la nueva temporada