Carpetas abiertas y deberes para Flick en un inicio de pretemporada atípico

Primeros pasos del Barça 3.0 de Hansi Flick completamente marcados por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Solo 10 futbolistas del primer equipo blaugrana acudieron a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para someterse a las tradicionales pruebas médicas de inicio de pretemporada... y casi la mitad de ellos lo hicieron con muchas incógnitas alrededor de su futuro.

El caso más claro, a priori, es el de Marc-André ter Stegen. El portero alemán, que ya sabe que Flick no cuenta con él, está pendiente de que el FC Barcelona y el Ajax acaben de pactar todas las condiciones para su cesión al club neerlandés. Se ejercitará con el conjunto culé hasta que tenga la aprobación para viajar a Ámsterdam. A Míchel le gustaría cerrar rápidamente la operación con vistas a la previa de la Conference League que disputará el próximo 23 de julio, pero los famosos flecos se están demorando más de lo previsto inicialmente.

Los casos de Roony Bardghji y Marc Casadó también apuntan a una salida. Ambos tienen una competencia brutal en sus demarcaciones y no estan en un momento para convivir con el ostracismo. Con el extremo sueco la prioridad es que tenga continuidad y se optará por una cesión o por un traspaso con opción de recompra; mientras que por el canterano, que aseguró a SPORT hace unos días que conserva el sueño de triunfar en el Barça pero que si el club le aconseja cambiar de aires "hablaremos las cosas", el Barça pedirá alrededor de 20 millones de euros.

Roony Bardghji sale de la Ciutat Esportiva y se pronuncia sobre su futuro… / David Bernabeu

‘Baile’ en los laterales

Si las pretemporadas sirven para tomar decisiones, en los carriles de la defensa la dirección deportiva tendrá mucho trabajo. De momento, Eric Garcia y Jules Koundé son las dos opciones para la banda derecha (especialmente después de la renovación de Andreas Christensen) y Alejandro Balde como único perfil para la izquierda a la espera de que se concrete el oficioso regreso de Joao Cancelo.

En el caso de Héctor Fort, todos los escenarios están sobre la mesa. Una infortunada lesión le impidió tener muchos minutos con el Elche el pasado curso, pero aun así rindió a un gran nivel tanto antes como después de la misma. Es muy joven (19 años) y tiene toda la carrera por delante. Quiere intentar convencer a Flick de que puede ser útil y el entrenador alemán desea ver cómo ha evolucionado en los primeros entrenamientos.

Primeras imágenes desde dentro / FC BARCELONA

La misma edad tienen Jofre Torrents y Xavi Espart, que también estarán en dinámica de primer equipo en las primeras semanas de preparación de la campaña 2026/27. Son dos de las apuestas más firmes de la Masia y en el club blaugrana se confía mucho en su potencial. El lateral zurdo, recuperado de la grave lesión que sufrió entre mediados y finales de febrero, podría salir cedido para seguir formándose y creciendo; Espart, sin vacaciones tras ganar el Europeo sub-19 con la selección española, ha renunciado a días libres con el objetivo de hacerse un hueco en la plantilla. Su versatilidad (también puede jugar de mediocentro) lo convierte en un activo a tener en cuenta. Varios equipos de Primera estarían interesados en un préstamo.

Dos apuestas de futuro

Entre los otros canteranos que este martes iniciarán los entrenamientos a las órdenes de Flick destacan Toni y Guille Fernández. Será una pretemporada clave para ambos, a los que el Barça quiere tener 'controlados' a medio-largo plazo antes de tomar cualquier decisión sobre sus futuros. El primero (17 años), que ya ha debutado con el primer equipo blaugrana, intentará demostrar que está preparado para dar un paso adelante y quedarse en la plantilla; el segundo (18 años) también luchará por quedarse en el primer equipo, pero la opción de la cesión si no tiene hueco está encima de la mesa.