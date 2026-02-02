La carpeta de la renovación de Ferran Torres está abierta

Ferran Torres es el máximo goleador del FC Barcelona en la presente temporada con 16 goles oficiales. El rendimiento del valenciano es muy alto, hasta el punto de discutirle cada jornada la titularidad a una figura como Robert Lewandowski en la punta de ataque.

Hansi Flick ha apostado por Ferran como ariete y el futbolista le ha respondido a la perfección. No solo son sus goles, sino también su trabajo en el inicio de presión y la capacidad de tirar desmarques de los que se benefician sus compañeros.

Ferran, de 25 años, termina contrato en junio del 2027 y Hansi Flick se mostró partidario de su continuidad por un período más largo. El alemán recalcó que "Deco está haciendo un trabajo fantástico y va a seguir haciéndolo: mantener jugadores para el futuro".

El alemán es partidario de mantener este bloque ya que cuenta con "jugadores fantásticos, el ambiente entre ellos es increíble. Son compañeros y amigos. Es una decisión del club, pero estoy contento con todos los jugadores".

Renovaciones

El director deportivo trabaja mano a mano con Flick y bajo la misma dirección. La última ampliación de contrato de Fermín hasta el 2031 es el mejor ejemplo. La cara opuesta fue la marcha de Dro al PSG, algo que dolió mucho al míster alemán ya que con solo 18 años le había dado la oportunida de debutar y tener minutos con el primer equipo.

El resto de jóvenes futbolistas con los que cuenta el técnico están encantados de continuar en el club y con ganas de aprovechar sus oportunidades.

En caso de salir, se apuesta por la cesión, como es el caso del central Andrés Cuenca, quien se ha marchado a préstamo al Sporting de Gijón después de firmar su renovación. Una fórmula seguida con otros futbolistas como Iñaki Peña.

No todos los futbolistas pueden tener cabida en el equipo, pero el Barça, como mínimo, siempre intenta mantener una opción para recuperarles o también obtener un beneficio de una futura venta.