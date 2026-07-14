Así está la carpeta Jofre Torrents: al 100% y listo para cualquier escenario que decida Flick

Jofre Torrents fue uno de los canteranos que este lunes pasó las pruebas médicas de inicio de curso y que se pone a las órdenes de Hansi Flick en el regreso del FC Barcelona al trabajo, pero su pretemporada comenzó hace días. El futbolista decidió reincorporarse una semana antes a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para llegar en las mejores condiciones posibles a un verano importante para él.

Jofre, sonriente durante las pruebas médicas / Marc Graupera

En el club existe una enorme confianza en su potencial. Tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico consideran que el futbolista ya ha completado su etapa formativa en el Barça Atlètic y entienden que, tras el no ascenso del filial a Primera RFEF, esa categoría ya no responde a las necesidades de un jugador llamado a seguir creciendo.

La decisión

Por ello, el gran objetivo de esta pretemporada será decidir cuál es el siguiente paso en su desarrollo. El escenario sigue completamente abierto. Flick, que ya lo conoce, quiere seguir viéndolo de cerca antes de tomar una decisión definitiva y el Barça estudiará junto al jugador qué camino resulta más beneficioso: mantenerlo en la dinámica del primer equipo o buscar una cesión en una competición de mayor nivel donde pueda acumular minutos con regularidad.

Jofre, junto a Tommy Marqués / Marc Graupera

Jofre llega preparado para convencer. Apenas ha desconectado cinco días desde que terminó la temporada. Prolongó una semana más el trabajo en las instalaciones del club respecto al resto de compañeros y ahora ha regresado otra semana antes. Entre ambos periodos ha seguido un exigente plan individual de preparación con sesiones específicas de gimnasio y trabajo sobre el césped, tanto en solitario como junto a otros futbolistas.

Plan específico

Cabe recordar que el lateral terminó el curso prácticamente recuperado de una lesión en la sindesmosis del tobillo que se produjo en febrero ante el Alcoyano. El objetivo desde entonces era fortalecer al máximo esa zona y llegar al 100% a este inicio de preparación en julio. Y a eso se ha dedicado el de La Selva del Camp mientras intentaba desconectar en el periodo vacacional.

Tommy y Jofre, en una imagen entrenando con el primer equipo / Dani Barbeito

Las sensaciones físicas son inmejorables. En el Barça destacan que ha alcanzado un peso óptimo, unos porcentajes corporales ideales y una condición física incluso superior a la que presentaba al finalizar el pasado curso. A nivel muscular está mucho más desarrollado, algo esencial para poder jugar con asiduidad en la élite. Precisamente, para llegar en estas condiciones renunció a disputar el Europeo sub-19 con España, priorizando una preparación específica de cara a una temporada decisiva.

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Su progresión tampoco ha pasado desapercibida fuera de Barcelona. Durante las últimas semanas, clubes de primer nivel de Bundesliga, Eredivisie, Liga portuguesa, Francia, Bélgica y de España han preguntado por su situación. El interés es importante, pero en el Barça no existe ninguna prisa.

La relación entre el club, la familia y sus representantes siempre ha sido excelente y fluida y cualquier decisión será consensuada. Después de diez años formando parte de La Masia, el Barcelona quiere elegir el mejor escenario posible para un futbolista al que considera una apuesta de presente y, sobre todo, de futuro. Ahora, la última palabra la tendrá Hansi Flick. Mientras, el futbolista, cuya prioridad es triunfar de blaugrana, está listo para cualquier escenario.