El tenso cara a cara de Carme Barceló y Jota Jordi: "No me califiques de algo que no soy"

El 5 de agosto de 2021 quedó grabado para siempre en la memoria del fútbol. Ese día, el FC Barcelona anunció que Leo Messi no continuaría ligado al club por motivos económicos. Aquella despedida fue un golpe muy duro para el barcelonismo, que tuvo que decir adiós a una de sus mayores leyendas.

Ahora, Joan Laporta ha reabierto el debate al asegurar que se vio obligado a tomar una decisión: "Creo que acerté, a los resultados me remito. Pudimos recuperar la economía del club, hicimos un equipo competitivo y era el momento del relevo generacional. Leo estaba en el final de su carrera y había que hacer un equipo nuevo".

Las palabras del presidente generaron un fuerte debate en 'El Chiringuito', donde Carme Barceló fue muy crítica con su mensaje: "No puedes echar a Messi diciendo 'he acertado'. Cuando dice la palabra 'acerté', es un desprecio para mí y un desprecio monumental a la figura de Leo Messi".

La periodista insistió en el peso histórico del jugador dentro del club: "Uno de los puntales de la historia del Barça, es Leo Messi, no es Joan Laporta. La historia del Barça y muchísimos éxitos del Barça son del señor Leo Messi".

Por su parte, Jota Jordi respondió con una defensa clara del club: "Los títulos han sido gracias al Barça y al escudo de los que había al lado. La historia no es la de Messi, es la del Barça. Me gustaría saber qué hubiera sido de Messi en otro equipo".

Durante el debate, el tertuliano aseguró que Barceló es "antilaportista", algo que ella misma se encargó de desmentir: "Yo no soy antilaportista, no me califiques de algo que no soy".

El colaborador televisivo justificó la salida del futbolista argentino por motivos económicos: "Laporta no echó a Messi; no lo pudo renovar porque cobraba muchísimo dinero y el club estaba como estaba".

Sin embargo, Barceló rechazó algunos de esos argumentos, especialmente la posibilidad de que el jugador siguiera sin cobrar: "Claro, gratis un señor que se gana la vida jugando a fútbol", respondió con ironía. Incluso lanzó una pregunta directa a su compañero: "¿Tú vienes aquí gratis?", evidenciando su desacuerdo con ese planteamiento.

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Tras discutir sobre el salario de Messi, Jota Jordi aseguró que lloró mucho la marcha del futbolista, pero que se trataba de una operación "imposible": "Vosotros sois del FC Barcelona Messi. Yo soy del Barça, y acertó. Para los del Barça, acertó, y el tiempo le ha dado la razón".