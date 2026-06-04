Carlos y Sergio Busquets, protagonistas del último partido de la temporada del Barça Legends

El Barça Legends despedirá la temporada este fin de semana con un amistoso ante el Reds Football Club, un equipo formado por exjugadores del Liverpool. El encuentro entre catalanes e ingleses se disputará este sábado 6 de junio a las 11 horas (CEST) en el Seoul World Cup Stadium de la capital de Corea del Sur.

Tal como explicamos en SPORT, los dos principales de la actual dirección deportiva del Barça, Deco y Bojan Krkic, formarán parte del equipo blaugrana, dirigido por el 'Chapi' Ferrer. También Javier Mascherano y Jordi Alba, que debutarán con el Legends, y un Christian Tello que, tal como nos explicó hace unas semanas, se encuentra en búsqueda de equipo a sus 34 años.

Además, también se estrenará Sergio Busquets y, por consiguiente, jugará por primera vez junto con su padre Carlos Busquets. Será, sin ninguna duda, uno de los principales alicientes del encuentro.

Los otros futbolistas convocados por el 'Chapi Ferrer' son Jesús Angoy, Carles Puyol, Eric Abidal, Marc Valiente, Aleix Vidal, Andrés Iniesta, Gaizka Mendieta, Ricardo Quaresma, Rivaldo, Nolito y Patrick Kluivert.

Un rival muy exigente

Por su parte, el Liverpool también ha convocado a grandes nombres para jugar este partido en tierras asiáticas. Según ha informado el Barça en su página web, los ingleses jugarán con Steven Gerrard, Westerweld, Riise, Glen Johnson, Abel Xavier, Hyypia, Smicer, Babel, Skrtel, Berger, Luis Garcia, Robbie Keane, ⁠Dudek, Adam Lallana, Klavan, Kuyt, ⁠Pongolle y ⁠Pennant.

El partido se podrá seguir en directo a través del canal Premium de YouTube del Barça.