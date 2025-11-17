Carlos de Andrés, sobre el puesto de Perico Delgado en TVE: "Entiendo que no va a cambiar nada"

La última edición de La Vuelta a España estuvo marcada por las protestas ante la guerra entre Israel y Palestina. La carrera se paró en la etapa final y tuvo que ser suspendida por la seguridad de los ciclistas. Las continuas manifestaciones por la participación del equipo Israel Premier Tech en la ronda española coparon día a día la actualidad ciclista hasta hacer saltar la carrera que no pudo tener su tradicional final en la capital, con el líder luciendo el maillot rojo.

La situación hizo estallar a una de las voces más reconocidas del ciclismo español, Perico Delgado, quien ejerce habitualmente de comentarista en las pruebas ciclistas para RTVE. "La imagen que estamos dando al mundo de España es lamentable en un país que se llama democrático", dijo el segoviano entonces, añadiendo que, "lo peor, para mí, es que algunos partidos políticos fomenten este odio y ganas de separar al país. Eso es lo que es indignante", afirmaba.

Esto es una desgracia muy grande para el deporte español y para el país", manifestó el exciclista en una entrevista posterior. "Es algo lamentable, claro que daña la imagen de la Vuelta y daña la imagen de España", añadió.

¿Seguirá Perico Delgado en las narraciones de TVE?

Su compañero de narración, Carlos de Andrés, ha salido en su defensa a través del canal de YouTube Fuera Caretas. El periodista recordó la amistad que mantiene con Delgado y enfatizó que las diferencias políticas no afectan la confianza que tiene en él. “Es mi amigo y con él me siento más cómodo comentando una carrera”, afirmó.

De Andrés también se ha abstenido de especular sobre el futuro de Delgado en RTVE. Señala que no posee información sobre posibles decisiones internas y que nadie le ha comunicado cambios al respecto. “Supongo que continuará, pero no lo sé”, comenta, dejando claro que, por el momento, no hay novedades sobre su situación.

Considera que lo sucedido en la última etapa fue “lo suficientemente serio” como para que resultara difícil permanecer en silencio en directo, aunque recalca que no desea prolongar el debate ni ahondar más en aquel episodio.