Carlo Ancelotti maltrata al Barça y agrada al Real Madrid

Carlo Ancelotti le ha hecho un gran favor a Xabi Alonso y al Real Madrid, en su segunda lista como seleccionador brasileño. Carletto decidió dar descanso en la fecha FIFA de septiembre a Vinicius Jr. (estaba sancionado para uno de los dos encuentros), Rodrygo y Éder Militao… pero, en cambio, sí que decidió llamar a Raphinha.

Brasil, con la participación garantizada para el próximo Mundial, cierra las eliminatorias sudamericanas con dos partidos en los que no se juega absolutamente nada. El jueves 4 de septiembre, Ancelotti tendrá la oportunidad de dirigir a la Seleção en el Maracaná ante Chile, que ya no tiene ninguna posibilidad de clasificación. Posteriormente, el martes siguiente, día 9, afrontará el duelo en la altitud de 4.150 metros de El Alto para medirse a Bolivia.

El trato de favor hacia el conjunto merengue es clamoroso. El trío brasileño del Madrid, a quien Carletto dirigía hasta hace tres meses, se quedará en la capital española entrenando y descansando. A Raphinha, en cambio, le tocará cruzar el Atlántico con todo el desgaste que conlleva: más de diez horas de vuelo transoceánico, un cambio horario de cinco horas y la necesidad de afrontar dos encuentros sin ningún tipo de alicientes.

Por, por si fuera poco, a Raphinha le obligan a afrontar el partido que nadie quiere jugar en las eliminatorias sudamericanas: encarar la temible altitud, casi inhumana, de El Alto, en Bolivia. Un despropósito se mire por donde se mire.

La llamada de Raphinha tiene aún menos sentido teniendo en cuenta que Carletto ha convocado a muchísimas caras nuevas en una fecha FIFA que utilizará para hacer pruebas. "Tengo la idea de conocer a nuevos jugadores que no conozco personalmente, que pueden ayudar a la Seleção a hacer las cosas bien", argumentó.

La ausencia de Vinicius Jr. estaba anunciada. La coartada era que tendrá que cumplir un partido de sanción (el de Chile) por acumulación de tarjetas.

Y de la no presencia de Rodrygo, Ancelotti argumentó: "Le tengo mucho cariño. Ayer jugó muy bien, pero es su primer partido después de mucho tiempo. Tiene que tener tiempo para prepararse bien y volver al equipo nacional".

Y añadió: "Un criterio que consideramos mucho es el aspecto físico: el jugador tiene que estar al 100 % de su condición, porque la competencia en cualquier posición es muy grande".

Un fundamento que también sirve para la no convocatoria de Neymar Jr., que el jueves sufrió un edema muscular entrenando con el Santos y que seguirá sin poder regresar a la Canarinha tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en noviembre de 2023.

Carletto aseguró que no habló ni con Rodrygo ni con Neymar. "Si quieren, pueden llamarme, los dos tienen mi número de teléfono", dijo.

La lista de los 25 convocados de Brasil

Porteros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) y Hugo Souza (Corinthians).

Laterales: Vanderson (Mónaco), Wesley (Roma), Caio Henrique (Mónaco) y Douglas Santos (Zenit)

Centrales: Alecsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal) y Marquinhos (PSG).

Centrocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) y Richarlison (Tottenham).