Carles Rexach, ex técnico y ex jugador del Barça: "¿Lamine en la época de Messi, Suárez y Neymar? No lo habrían probado"

Carles Rexach, una voz autorizada del barcelonismo por su peso histórico en la entidad culé como jugador y asistente de Cruyff en la gloriosa etapa del Dream Team, analizó en el programa 'Fan Zone' de TV3, conducido por Gerard Romero, el contexto actual del Barça y el papel de La Masia en épocas de dificultades económicas.

El ex técnico culé fue claro al explicar que el contexto lo es todo en el fútbol. "El Barça ha sabido aprovechar estos momentos en los que la caja estaba floja. Cuando no tienes posibilidad de fichar, tienes la obligación de rascar en el fútbol base", explicó. Una necesidad que, en su opinión, ha terminado convirtiéndose en una oportunidad.

Rexach puso el ejemplo de la histórica delantera formada por Messi, Luis Suárez y Neymar Jr. para ilustrar su argumento, asegurando que la irrupción de Lamine Yamal en la elite del fútbol mundial no hubiera sido posible:

"Imagínate que Lamine aparece ahí… no jugaría. No lo habrían probado", insistió, subrayando la enorme competencia que existía entonces en el primer equipo.

Para el ex azulgrana, la clave está en el timing. "En la vida, cuando pasa el tren, tienes que subirte", reflexionó. Una metáfora que explica cómo muchos talentos necesitan no solo calidad, sino también el momento adecuado para irrumpir.

Una generación marcada por el 'fair play'

El caso de Lamine Yamal y su generación encaja perfectamente en esa idea. En un Barça condicionado por el ‘fair play’ financiero y con limitaciones para fichar grandes estrellas, la cantera ha vuelto a ser protagonista en los últimos años.

Y ahí han emergido jugadores jóvenes en posiciones clave, respondiendo a la exigencia del primer equipo, como Cubarsí, Balde, Bernal, Fermín o el propio Lamine Yamal:

"Han salido en el momento preciso y han funcionado", resumió Rexach, sorprendido incluso por el impacto inmediato de la nueva generación.