Carles Puyol, exjugador del FC Barcelona: "Me encanta comer, pero si tengo que escoger un plato, chuletón"

La historia de Carles Puyol con el FC Barcelona es imborrable. Fue, es y será una leyenda del club catalán. Defendió la camiseta azulgrana con una pasión inquebrantable, dejándose el alma en cada partido por unos colores que siempre llevará en el corazón. Su carácter, liderazgo y fortaleza representan a la perfección los valores que debe encarnar un futbolista del Barça.

Hace unos meses, el de la Poble de Segur realizó un vídeo con el creador de contenido gastronómico Bosco Castro, @bdevikingo, donde desveló en exclusiva cuál es su plato favorito, aunque antes admitió que "me encanta comer".

No obstante, reconoció que "si tengo que escoger uno sería el chuletón". Después de la confesión del exjugador del Barça, el creador de contenido preparó la receta en su cuenta de Instagram.

En primer lugar, Castro empezó diciendo que para que la chuleta salga perfecta se necesita "carbón y un poquito de lana de leña".

A continuación, el creador de contenido gastronómico expuso que es fundamental que "la chuleta esté atemperada 4 o 5 horas antes". Por otro lado, advirtió de que "la chuleta se echa en una parrilla de varilla".

El chuletón, el plato favorito de Carles Puyol / SPORT

"Ahora cubrimos la chuleta con sal y ella absorberá la que necesita", apuntó. Uno de los momentos más complejos a la hora de elaborar el plato es la cocción de la chuleta. "Es muy fácil", compartió con todos sus seguidores.

"Cuando tiene la costrita hecha, le das la vuelta y la sacudes bien. Echas más sal. Si le haces corte en el lateral, no se retorcerá. Si puedes, le haces la marca de la casa y, ahora, a trincharla", reveló.

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Esta receta se trata de la chuleta de cinco colores, que busca alcanzar un punto de cocción perfecto a través de la caramelización y la temperatura interna, logrando una gradación de tonos desde el exterior hasta el centro.