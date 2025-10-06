Carles Planchart: "En el Bernabéu nos enviaban a grabar al gallinero"

Tras dieciocho años trabajando con Pep Guardiola, Carles Planchart decidió este verano dejar el cuerpo técnico del Manchester City para iniciar nuevos proyectos. Habla de su etapa en el Barça, en el Bayern, en el City, del entrenador de Santpedor y de la evolución del trabajo de analista.

¿Por qué decide dejar el Manchester City a final de la pasada temporada?

Fue una decisión rápida. Sentí que ya no era un proyecto en el que tenía que participar en el futuro. Tenía un año más de contrato y tomamos una decisión con Pep y con el club. Fue una decisión consensuada.

Ya está instalado en Catalunya. ¿Ahora qué?

De momento, cargar pilas. Después a buscar un nuevo proyecto más enfocado a dirección deportiva y secretaría técnica, captación de talento. Buscar esta vía en la que creo tengo capacidad y experiencia por todo lo hecho estos años.

Está ya trabajando con Inteligencia Artificial.

Estoy trabajando desde hace cuatro meses en una plataforma de Inteligencia Artificial para captación de talento. Esto me puede ayudar para este nuevo objetivo que tengo, para poder captar talento para cualquier club.

Ha ganado 39 títulos. ¿Qué le dice eso?

Siempre he pensado que yo no he ganado nada. Hablando con mi amigo Juanma Lillo, me decía, nosotros no hemos ganado nada, no hemos tirado ni un saque de banda. Es así, el fútbol es de los futbolistas. Nosotros les ayudamos y les damos todo para que puedan ganar. Había perdido la cuenta. Llega un momento que no le das importancia al título, se la das a cómo se consigue. Pienso que es una locura, que teniendo en cuenta que soy muy competitivo, he tenido la suerte de ganar el 80% de partidos. He disfrutado mucho y tiene mucho mérito porque cuesta mucho ganar.

Ha ganado lo que no pudo ganar como futbolista.

Tuve una grave lesión y lo tuve que dejar. Tras la lesión, por mi constitución física, tenía dolor, me costaba moverme y lo tuve que dejar. Pero era fútbol modesto. Lo dejé pero para seguir en el mundo del fútbol.

¿Cómo conoce a Pep Guardiola?

Fue una casualidad. Estaba con Dome trabajando en Palamós, Girona, Palafrugell. Trabajamos para el Málaga haciendo el seguimiento del rival, pues el equipo que jugaba contra el Nàstic lo hacía después contra el Málaga. Le hacíamos los informes a Muñiz. Íbamos mucho al Mini y allí coincidimos con Pep Boada. Tenía mucha relación con Dome y nos planteó entrar al Barça. Era el club de nuestra vida y entramos. Lo hicimos en el mismo momento que Pep. Cuando él y Tito se enteraron, nos reclamaron. Fue una unión muy fácil.

Torrent, Estiarte, Guardiola, Planchart y Buenaventura, posando tras ganar la Bundesliga / @victor_font

39 títulos. ¿Alguno especial?

El que más recuerdo es el primero. La Copa del Rey de Valencia. Siempre ha sido especial. Era virgen de títulos y ganaba uno con el Barça, el club de mi vida. También la Champions con el City, que era la culminación de un proyecto.

¿Cómo ha aguantado a Guardiola 18 años?

O como él me ha aguantado a mí. Establecimos una relación de amistad, con respeto, trabajo, humildad. Es la base para que dos personas puedan aguantar tanto tiempo. En toda relación hay altos y bajos y solo se puede superar con respeto. Nos hemos tenido admiración y respeto.

¿Cómo define a Pep?

Es un enfermo del fútbol. Su vida está en lo verde, en el césped. Es un genio, un creador. Su principal virtud es como inventa el fútbol. Lo difícil en esta vida es crear, los demás somos copiadores. Es el número uno en esto.

El Barça

Formó parte del mejor Barça de la historia. ¿Es la mejor etapa junto a Pep?

Sin duda. Fue una etapa en la que el fútbol era más fácil que ahora. Los clubes han mejorado mucho, los entrenadores, los futbolistas, la línea entre ganar y perder es muy fina. Teníamos el mejor equipo del mundo y menos oposición. Con menos experiencia, pudimos ganar. Pep ahora ha tenido que evolucionar mucho más para seguir ganando. Ganar con Messi, Xavi, Iniesta, Puyi, Piqué era más fácil. La evolución para ganar cuatro Premier seguidas es impresionante.

Planchart y Torrent, junto a Guardiola y Roura / JOAN MONFORT

Pero tuvieron que competir contra el Real Madrid de José Mourinho.

Había otro tipo de cosas. No solo aspectos tácticos o deportivos. Emocionalmente y psicológicamente también fue una época importante.

¿Qué recuerda de aquella semifinal de Champions contra el Real Madrid?

No se nos olvidará aquella rueda de prensa de Pep. Llegó tarde a la cena en el hotel. Estábamos todos en el comedor, habíamos escuchado la rueda de prensa y lo recibimos con un aplauso. Sacó de dentro la necesidad que teníamos todos de decir algo y empezó a ganar aquella semifinal.

Hablaba de Messi, ¿qué puede decir de él?

Hay muy buenos jugadores, con mucho talento, pero que muestren en cada partido y durante tantos años un rendimiento tan exagerado solo uno, Messi. El Barça ha tenido a Neymar, a Ronaldinho, pero duraron pocos años. Lo veía jugar con 16 años y era espectacular y hasta ahora. Que hay jugadores con mucho talento, sí, pero que puedan repetir esto lo veo difícil. Tenemos a Lamine, que puede ser parecido a Messi a nivel de calidad, ahora tiene 18 años y lo quiero ver con 32. Igual en unos años me tengo que rendir y admitir que ha sido mejor, pero ahora no veo a nadie que pueda igualar a Messi.

¿Una de las claves de aquel equipo era que la gran mayoría de jugadores eran de La Masia?

Supongo que sí. La identificación de un jugador con el club es importante. Saber lo que es el Barça desde pequeños, tener que ganar siempre, lo competitivos que se sienten… Esto influye. Cuando tienes a tantos jugadores juntos te da más potencia. Y no solo los jugadores, también los que estábamos a su alrededor. Éramos gente de perfil bajo, de trabajar mucho, gente que sentía el club.

Domènec Torrent, Pep Guardiola y Carles Planchart, en su etapa en el Bayern / AFP

Y tras un año sabático, al Bayern.

Es la primera vez que salía de mi entorno, todo era más difícil. Te das cuenta que no tienes a Messi, que el fútbol alemán es diferente, que eres el club referente… Nos hizo crecer mucho.

El City

Y después hacia el City con el objetivo de construir un proyecto ganador.

Con Ferran y Txiki ya habían empezado. Habían dejado de ser el segundo club de Manchester y ya habían ganado la Premier. Llegamos cuando muchos jugadores estaban al final de este proyecto inicial. Empezamos uno nuevo sin pensar que estaríamos tantos años ni que nos costaría tanto. El primer año nos decían que no lo íbamos a conseguir, que allí era muy difícil ganar. El fútbol inglés era muy diferente, pero la tozudez de Pep le llevó a ganarlo todo y con su filosofía y manera de entender el fútbol.

Incluso ha cambiado la manera de jugar en Inglaterra.

Totalmente. Todos los equipos han copiado la idea de Pep y han evolucionado así. Ha conseguido que sea la liga más igualada y más atractiva, con muchos equipos aspirando al título.

Y ha podido trabajar tranquilo.

Lo que se ve allí es que la gente del club, del entorno, la afición, si es de un club es de un club. Seguro que hay gente en desacuerdo con algunas cosas, pero cuando van al campo son de su equipo y lo defienden a muerte. Ya lo pude comprobar hace muchos años cuando visité a Benítez en el Liverpool. En el City, además, hemos tenido una familia con Ferran Soriano, con Txiki.

¿Por cosas así, Guardiola no ha querido volver al Barça?

Es una decisión suya y debería responder él, pero tengo claro que si lleva tantos años en el City es por esto. Nos han tratado como a una familia, nos han dejado trabajar como si estuviésemos en casa. No lo sintió ni en el Barça ni en el Bayern.

Carles Planchart, en su etapa en el City / SPORT

¿La Champions de Estambul fue la culminación del proyecto?

Sí, tenías la sensación que después de ganarla tocaba disfrutar. Lo que pasa es que el mundo del fútbol no te permite disfrutar. Tocaba iniciar un nuevo proyecto. Quizá debería haber sido entonces, pero nunca sabes si debes esperar un año o dos.

Hablábamos de Messi, ¿cómo es Haaland?

Es una bestia física y tiene mucho gol. Cualquier balón que cae cerca suyo es gol. Seguro que tiene una estadística de acierto muy alta en cuanto a finalización. Cuando tiene la posibilidad de rematar a portería, muy pocas veces falla el gol. Además, es muy competitivo. Y siendo un top mundial, es muy humilde.

¿Qué pasó la pasada temporada?

A veces te falta energía y cuando entras en una mala dinámica, te cuesta mucho. En el fútbol tienes que estar siempre al cien por cien. Tuvimos lesiones, gente que estaba al final de su trayectoria. Hubo bajada de rendimiento, también incluso en el staff. La falta de energía nos llevó a pelear solo por entrar en Champions y fue un logro conseguirlo. Perdimos también la final de la Cup, fue el castigo a la mala temporada.

¿Puede ser la actual la última temporada de Guardiola en el City?

Es una decisión personal que deberá tomar. Yo pienso que un proyecto debe durar cinco o seis años, no más. Pero no para él, para todo el mundo. Después hay que regenerarse. Como amigo, le diría que buscase un nuevo proyecto porque tiene aún mucho recorrido.

El trabajo de analista

¿Cómo ha cambiado la tarea de analista desde que empezó en el Barça B hasta ahora?

La esencia es la misma, lo que pasa es que ahora tienes mucha más tecnología y mucha más información que te hace más fácil las cosas, aunque también es verdad que un exceso de información a veces no es bueno. La esencia es preparar bien el plan de partido y facilitarle las cosas al jugador. Antes no había medios. Grabábamos con una cámara convencional de grabar comuniones y bautizos. Ahora grabas entrenamientos con drones. En el Barça, grabábamos un entrenamiento y no teníamos las imágenes hasta horas más tarde. En el City, hay una pantalla gigante en el campo que transmite el entrenamiento en directo.

Planchart y Torrent, analistas, con una de sus cámaras / SPORT

Creo que en el Bernabéu tuvieron problemas para grabar.

Cuando nos enfrentábamos al Real Madrid en su casa, excepto el día del 2-6, no nos daban autorización para grabar. Teníamos que espabilarnos y comprar entradas. Nos enviaban al gallinero con los aficionados del Barça.

No es la única anécdota. Creo que un día le agredieron.

Sí. Fue en el campo del Burnley, donde tenemos la posición con la afición. Ganamos un partido con marcador apretado. Siempre me voy hacia el vestuario unos minutos antes del final. Iba vestido del City y un aficionado local sacó la rabia agrediéndome. Aguanté bien y enseguida llegaron los de seguridad.

Messi, Haaland, ¿qué me dice de Lamine?

Es una barbaridad de jugador. Tiene mucho talento y capacidad para mejorar. Ya lo dice Flick. Hay que construir un jugador total, como lo era Messi, que lo tenía todo. Lamine tiene mucho talento y mucho gol. Y da muchas asistencias.