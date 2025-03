Carles Miñarro, el médico que mimaba a la plantilla del Barça

El FC Barcelona-Osasuna se ha suspendido este sábado por la muerte repentina de Carles Miñarro, de 54 años, en el hotel de concentración del Barça. Tras llegar al club en 2017, esta misma temporada se incorporó al cuerpo médico del primer equipo para ser la mano derecha de Ricard Pruna.

La noticia ha dejado devastada a la plantilla del Barça, que valoraba muchísimo los cuidados y conocimientos del doctor, al que apodobana cariñosamente Doqui. Esta misma temporada aparece en varias fotos con los más jóvenes en momentos delicados como la lesión de gravedad de Marc Bernal o el choque de Gavi con Conechny. "DEP Doqui, siempre en nuestros corazones, te echaremos de menos", ha publicado el de Los Palacios en su cuenta de instagram.

Con anterioridad, había ejercido otras labores en el Barcelona siempre vinculadas a los servicios médicos, entre ellas la de responsable del equipo de fútbol sala.

Una carrera vinculada a equipos catalanes

Antes de su llegada al club azulgrana, también desarrolló una carrera vinculada a la medicina deportiva en otros equipos catalanes. Entre agosto de 2004 y junio de 2012 fue el responsable de los servicios médicos del Terrassa y ocupó el mismo cargo, entre 2012 y 2014, en en el Sant Andreu y, entre 2014 y 2016, en el Sabadell.

En una entrevista a la revista digital 'L'Alzina Report' el año pasado él mismo explicaba los pasos de su carrera hasta llegar al Barça. "Empiezo por el final: estoy en el Barça porque me llamaron para ir a trabajar con ellos. ¿Y cómo he llegado a ser médico del deporte? Primero tienes que estudiar medicina, después realizar la especialidad de medicina del deporte y, más tarde, seguir haciendo camino, intentando encontrar trabajo como médico del deporte, que no es fácil", empezaba diciendo.

"La medicina del deporte es una especialidad poco conocida porque no está en los hospitales, sino donde debe estar, en los campos, en los pabellones. Entonces yo hice esta especialidad y me busqué la vida como médico del deporte, aunque también he trabajado como médico 'normal' en muchos sitios".

Su visión de los entrenamientos del Barça

Uno de sus principales campos de trabajo en el primer equipo del Barça era la prevención de lesiones, un terreno donde daba mucha importancia a los entrenamientos.

"Entrenamos como todo el mundo. ¿Qué significa entrenar para evitar lesiones? Quiere decir entrenar desde el primer día, es decir, que desde la pretemporada debes empezar a preparar el equipo para que aguante toda la temporada, porque si tienes una carga de partidos alta, entrenarás menos", aseguraba sobre su visión de los entrenamientos del Barça.

"Por tanto, todo lo que no trabajes en pretemporada, te costará más trabajarlo después por la carga de partidos. Además, tenemos fisios y sistemas de recuperación como agua con hielo, máquinas… Como primer equipo, disponemos de muchos recursos para los jugadores, desde la parte nutricional y de suplementación a psicólogos, todos los aspectos necesarios para minimizar la fatiga y así no haya tantas lesiones".

Además de su experiencia en el Barça y otros clubes, también mantuvo una consulta privada y participó como coordinador médico-deportivo en el PAFES (Plan de Actividad Física, Deporte y Salud) de la Generalitat de Catalunya.

Miñarro estudió la carrera universitaria de Medicina en la Universidad Rovira i Virgili, especializándose en medicina deportiva. Posteriormente, hizo un master en Traumatología del Deporte. Unos estudios que le permitieron ir encontrando su camino dentro de la medicina deportiva hasta llegar al Barça, donde su muerte repentina este sábado conmocionó al club y al mundo del fútbol.