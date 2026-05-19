Carles Marcos, experto en psicología deportiva, sobre la lesión de Fermín López: "Un trabajo psicológico adecuado puede transformar este bache en una oportunidad de crecimiento"

Muy malas noticias para Fermín López. El futbolista del FC Barcelona se lesionó ante el Real Betis tras sufrir "una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y será sometido a tratamiento quirúrgico", según informó el club mediante un comunicado publicado en sus canales de comunicación.

La lesión llega en uno de los momentos más cumbres de la temporada porque en menos de un mes arranca el Mundial y el del Campillo era un fijo en la convocatoria de Luis de la Fuente, quien deberá recurrir a Pablo Fornals, Alberto Moleiro o Álex Baena, entre otras opciones de la prelista. El '16' del conjunto azulgrana quería disfrutar de su primer Mundial, pero no podrá ser, según confirmaron fuentes de la Federación a SPORT. Es un golpe muy duro de encajar para el futbolista.

Por esta razón, desde SPORT contactamos con el psicólogo deportivo Carles Marcos para analizar cómo puede afectar la lesión al jugador del Barça, que tenía puestas muchas ilusiones en el Mundial. El experto en psicología empezó diciendo que "no debe ser fácil para ningún deportista perderse una competición como el Mundial, pero aún es más duro para Fermín, ya que estaba en un estado de forma impresionante".

El experto en psicología deportiva recordó que "no solo es el cuerpo el que está lesionado, también afecta a esa parte mental que muchas veces olvidamos". Además, cuando no puedes competir en un evento importante, se produce "una experiencia de pérdida comparable, en algunos casos, a un duelo psicológico".

Fermín López, en el partido de la selección española ante Egipto / Valentí Enrich

Marcos recordó a la psiquiatra y escritora suizo-estadounidense Elisabeth Kübler-Ross, considerada una de las mayores expertas mundiales en los procesos de duelo en todas sus dimensiones.

Las cinco fases para superar el duelo, según Elisabeth Kübler-Ross

La primera de ellas es la negación, donde "se vive el 'shock' inicial que funciona como un mecanismo de defensa para el golpe de realidad". La segunda fase es la ira: "Se manifiesta en forma de frustración, en el que aparece ese sentimiento de enfado dirigido principalmente hacia uno mismo: ¿Por qué ahora?".

El siguiente paso es el diálogo interior: "Se fantasea con escenarios posibles para intentar cambiar la perdida: 'Si acelero la recuperación...'". La cuarta es la tristeza, lo que imprescindible vivirla, pues "es fundamental para digerir la perdida de algo, en este caso un mundial ilusionante, que genera un gran vacío emocional".

Fermin Lopez, jugador del FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

La última fase es la de la aceptación: "Ahí nos reconciliamos con la cruda realidad. Se comprende la situación y se aprende algo muy importante que servirá como experiencia".

"Es lo que necesita Fermín"

El experto en psicología deportiva no dudó en decir que "la vida es placer, pero también dolor y es fundamental saber danzar en estas dos situaciones". Por ello, aclaró que "el trabajo psicológico debe orientarse a validar el malestar emocional y sustituir los objetivos anteriores radicalmente por otros objetivos a corto plazo".

Noticias relacionadas

"Una intervención adecuada puede convertir la lesión en una experiencia de crecimiento, en la que ayudará mucho un entorno saludable con ese don de escucha que necesita Fermín para apaciguar la frustración", concluyó.