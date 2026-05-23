Cargas policiales en Mestalla con un detenido en la previa del Valencia - Barça de LaLiga

La previa del Valencia-Barça de la última jornada de Liga arrancó con máxima tensión en los aledaños de Mestalla. La Policía Nacional se vio obligada a intervenir y cargar hasta en tres ocasiones ante un grupo de aficionados valencianistas concentrados en los accesos al estadio. El balance provisional es de un detenido en unas horas muy calientes antes del encuentro.

La tensión fue creciendo durante la llegada de aficionados a Mestalla y obligó a la actuación de los cuerpos de seguridad, que realizaron varias cargas para contener a los grupos más exaltados. Los vídeos de nuestro compañero Carlos Monfort muestran momentos de nerviosismo y carreras en los alrededores del estadio minutos antes de la apertura de puertas.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el detenido ni sobre posibles heridos durante los incidentes previos al encuentro.

El Valencia se la juega

El ambiente ya se preveía especialmente intenso en Valencia pese a que el Barça llega al partido sin nada en juego después de proclamarse campeón de Liga tras ganar el Clásico ante el Real Madrid. Sin embargo, el conjunto de Carlos Corberán sí afronta la cita con mucho en juego, ya que todavía mantiene opciones matemáticas de clasificarse para competición europea la próxima temporada.

El Valencia llega a esta última jornada con posibilidades de alcanzar puestos de Conference League, aunque no depende únicamente de sí mismo y necesita una combinación de resultados favorable. Aun así, Mestalla preparaba una gran noche con un ambiente de máxima presión para intentar empujar al equipo hacia Europa.

En el lado azulgrana, Hansi Flick afronta el encuentro con algunas rotaciones, con descanso para Pedri, y con la tranquilidad de haber cerrado ya el título liguero hace una semana. El Barça, campeón desde el triunfo en el Clásico, cierra en Valencia una temporada muy sólida en Liga y lo hace en un escenario siempre caliente como Mestalla.