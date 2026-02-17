Las caras nuevas de Joan Laporta

Joan Laporta ha presentado este martes su precandidatura a las elecciones a la presidencia del Barça del 15 de marzo. Lo ha hecho con el lema 'Defensem el Barça' y en su sede electoral, situada en la calle Provença de Barcelona, entre Aribau y Muntaner. El presidente saliente ha defendido la gestión que ha hecho en el club en los últimos cinco años. Además se ha mostrado seguro de que seguirán los éxitos deportivos del primer equipo de fútbol.

En primera fila estaban los directivos que dimitieron el pasado 9 de febrero para formar parte de la precandidatura. Estaban los exvicepresidentes Maria Elena Fort y Antonio Escudero, y los directivos Joan Soler, Aureli Mas, Xavier Barbany, Xavi Puig, Miquel Camps. Estaba prevista del hasta hace poco tesorero del club, Ferran olivé, pero no pudo estar presente en el acto.

En una segunda fila estaba uno de los más fieles a Laporta, Enric Masip, que ha dejado el club mientras dura la campaña electoral para hacer campaña junto al presidente saliente. Junto a él cinco caras nuevas que formarán parte de la futura directiva del Barça si Joan Laporta ganas las elecciones. Se trata de Carme Hortalà, economista y presidenta de la Comisión Económica del FC Barcelona. Oriol Amat, también economista, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management. Fue rector de la UPF (2021-23) y ha ayudado mucho a la junta de Laporta estos años a batallar temas con LaLiga y la UEFA.

Otra cara nueva es la de Carles Ayats. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat Autònoma de Barcelona y formó parte de la candidatura de Jaume Ferrer en las elecciones a la presidencia del Barça en el año 2010, comicios ganados por Sandro Rosell. También estaba en esta segunda fila Jaume Santiveri, con importancia en el sector hotelero e inmobiliario en Castelldefels y Sitges. La quinta cara nueva es la de Xavier Barniol , empresario de Berga que se dedica al sector inmobiliario. Es propietario del Berga Resort.Todos los nuevos directivos irán siendo presentados durante la campaña electoral.

También estuvo en la sede electoral de Laporta quien fue vicepresidente económico del club, Eduard Romeu. En principio, no formará parte de la futura junta directiva de Laporta, pero sí ayudará al presidente saliente durante la campaña electoral. Si gana Laporta las elecciones, seguirá trabajando para la Fundació.