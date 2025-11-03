Las dos caras del Barça

El Barça ha tenido un inicio de temporada titubeante, marcado por las tres derrotas en el mes de octubre y las lesiones de sus futbolistas más importantes. Aun así, el conjunto de Hansi Flick mantiene el colmillo goleador del año pasado, pues es el segundo equipo de las cinco grandes ligas con más goles a favor, 28 en once jornadas, solo por detrás del invencible Bayern, que suma 33 en nueve partidos.

El trío de atacantes del Barça, formado por Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal, alcanzó las 94 dianas entre todas las competiciones la temporada pasada. Aunque este año todavía no han coincidido sobre el terreno de juego, los números ofensivos de los azulgranas no se han resentido. Los catalanes han perforado la portería rival en todos los encuentros y ya acumulan 50 partidos consecutivos marcando en partido oficial.

En LaLiga, el FC Barcelona es el club con más tantos a favor, por delante del Real Madrid, con 26, y el Villarreal, con 22. En la Premier y la Serie A, donde se ha disputado una jornada menos, los dos únicos conjuntos que alcanzan la veintena de goles son el Manchester City (20) y el Inter (24). Por otro lado, en la Ligue 1, la escuadra más goleadora es el Olympique de Marsella, con 25 tantos en once fechas, cuatro más que el PSG, con 21.

Además, a diferencia de Bayern o Real Madrid, donde la cuota goleadora recae mayoritariamente en Harry Kane, con doce goles, y Kylian Mbappé, con trece, el Barça no cuenta con un 'killer', ya que Lewandowski no ha podido jugar con asiduidad. El máximo artillero del equipo en liga es Ferran Torres, con cinco dianas, mientras que le sigue el delantero polaco, con cuatro.

La otra cara de la moneda

La superioridad ofensiva del Barça convive con la fragilidad atrás de los chicos de Flick. Los azulgranas acumulan ocho encuentros consecutivos encajando entre todas las competiciones, unos datos que no se veían desde la etapa de Ronald Koeman en el banquillo en 2021. Más allá de la baja de Joan Garcia en este periodo, los desajustes provocados por situar la línea tan adelantada han condicionado al Barcelona, mucho más endeble que el año pasado.

En once encuentros ligueros, los catalanes han recibido trece goles en contra, los mismos que clubes como Getafe, Elche o Espanyol. De los diez primeros de LaLiga, solo el Rayo Vallecano ha encajado más que el Barça, que debe recuperar la fiabilidad defensiva si quiere competir el título liguero al Real Madrid.