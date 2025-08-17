Las dos caras de Araujo ante el Mallorca

El estreno del FC Barcelona en LaLiga 2025/26 dejó una victoria cómoda (0-3) ante el Mallorca, condicionada por las dos expulsiones que sufrió el conjunto de Jagoba Arrasate.Sin embargo, más allá del marcador, el choque sirvió también para contextualizar el nuevo papel de Ronald Araujo, capitán azulgrana sin Ter Stegen en el equipo y, de momento, el elegido por Hansi Flick para acompañar a Pau Cubarsí en el eje de la defensa tras la salida de Iñigo Martínez.

El uruguayo se presenta ante la gran oportunidad de su carrera después de un inicio de curso la temporada pasada marcado por la lesión que sufrió en la Copa América, la suplencia en el Barça y su marcha frustrada en enero que acabó en la renovación más duradera en la plantilla actual con contrato hasta 2031. Tras no activar la cláusula de salida en verano, el central charrúa tiene ganas de demostrar que está hecho para el Barça de Flick y dejar atrás las críticas que recibió durante las dos últimas temporadas en Barcelona.

No obstante, en Mallorca, de nuevo, Araujo volvió a vivir un partido con matices en el que se dejaron ver las dos versiones que acentúan sus virtudes pero que exponen al mismo tiempo sus grandes defectos en el esquema del técnico alemán: sólido en lo que siempre ha sido su fuerte, la defensa al cuerpo y al espacio, pero con claroscuros cuando el guion le exigió con balón y posicionamiento.

Un inicio complicado

Desde el primer minuto se pudo comprobar que Arrasate había identificado una debilidad que ya habíamos visto explotar a otros rivales del Barça en el pasado, el más clamoroso, el PSG de Luis Enrique en 2024 en cuartos de Champions. El Mallorca renunció a presionar al uruguayo y le flotó descaradamente en salida de balón, obligándole a asumir el primer pase y a ser él quien iniciara la jugada con Cubarsí marcado. La idea era evidente: cortar de raíz la capacidad del joven de Estanyol para romper líneas en salida, una de las armas más peligrosas del Barça para generar juego, y forzar a su compañero a tomar una responsabilidad que no siempre maneja con comodidad.

Araujo completó 38 de 47 pases (81%), con solo un acierto de cuatro intentos en desplazamientos largos. Perdió nueve posesiones, pero más allá de los fríos números, se le vio incómodo al no lograr generar superando líneas como pedía la estrategia del Mallorca. Su mapa de toques fue mucho más plano en comparación con Cubarsí, que en 69 minutos firmó un 92% de precisión (48/52), se permitió arriesgar más en corto y en largo y perdió únicamente cuatro balones.

Para proteger al uruguayo, tal y como explica el colaborador de 'La Posesión de SPORT' Àlex Delmàs, Flick movió ficha en Son Moix dibujando con balón una salida de tres, con Eric y Cubarsí en paralelo con Araujo en el centro, Pedri y De Jong delante del uruguayo formando triángulos en los que el capitán tenía hasta cuatro salidas en caso de necesidad en corto, aunque el planteamiento local incitaba claramente a arriesgar más allá de ellos.

Fuerte en lo suyo

Donde Araujo sí mantuvo su versión más reconocible fue en los duelos individuales. Con un Mallorca lastrado por las expulsiones y evocado al juego directo, el uruguayo dominó en la defensa más clásica: cinco despejes, una acción de bloqueo y dos intercepciones. No le superaron en el uno contra uno en todo el encuentro y ganó dos de sus tres duelos aéreos, además de mostrarse muy firme en los choques al suelo como en otra de las acciones polémicas en los que la afición local pidió un castigo más fuerte para el uruguayo por una colisión con Mateo Joseph. En ese terreno, el del cuerpo a cuerpo, sigue siendo uno de los mejores especialistas del mundo y es donde tiene que hacerse fuerte ya que es un característica de la que carecen sus otros compañeros de posición.

Flick sabe que, con la línea defensiva más adelantada y en la salida del balón, Araujo sufre más y es precisamente ahí donde Cubarsí crece. Veremos si, con el paso de los partidos y el avance de la temporada siempre que el alemán lo mantenga de titular, el uruguayo da un paso adelante y demuestra ser también un central de referencia y garantías en un equipo que pretende dominar desde la posesión.