La carambola que puede llevar a Bardghji del Barça a la Premier

La operación salida del Barça sigue a bajo ritmo. Los movimientos en el mercado se están ralentizando mucho por el Mundial, pero el club blaugrana espera poder concretar, al menos, la venta de Ansu Fati antes del 30 de junio una vez finalizada la salida de Iñaki Peña al Panathinaikos. El Barça trabaja en la marcha de Marc Casadó y comienzan a darse movimientos serios entorno a la figura de Roony Bardghji. El extremo sueco pidió salir para tener más minutos y el principal interés ha llegado desde la Premier. Ahora, el futbolista podría decidir esperar al Brighton, club que se ha interesado por él y está a la espera de vender a uno de sus extremos. La operación, incluso, podría darse vía traspaso con opción de recompra.

Bardghji tiene libertad para definir su futuro. En el Barça le han dejado claro que están satisfechos con su rendimiento y que confían en el para el futuro. Entienden que su situación no es fácil porque delante tiene a Lamine Yamal y comprenden que a su edad quiera jugar más. Pese a todo, Hansi Flick tiene claro que si finalmente decide quedarse tiene las puertas abiertas porque gusta su calidad y capacidad de desborde.

A partir de ahí, su entorno ha ido escuchando el interés de varios equipos. Los tres que más habían preguntado por él eran Stuttgart, Ajax y Oporto, pero Bardghji quiere tener la seguridad total de que elige a un proyecto en el que va a ser importante. Y a nivel económico las propuestas de la Premier son las más interesantes. Por un lado estaba el Leeds, pero la opción del Brighton podría cuadrar para todas las partes.

El club inglés, que ya tuvo cedido a Ansu Fati en su momento procedente del Barça, está a la espera de la situación de su joven extremo Yankuba Minteh. A sus 21 años ha despertado el interés de varios clubs de nivel en Inglaterra y el Liverpool podría lanzar una oferta en los próximos días tras mantener los primeros contactos. Si Minteh sale del Brighton, el club inglés se lanzará a por Bardhji y así lo saben tanto el entorno del futbolista como el propio Barça.

El Brighton también tiene en sus filas al centrocampista sueco Yasin Ayari, futbolista que está destacando especialmente en el Mundial y quien tendría buena relación con Bardghji. En el Barça no forzarán su salida, pero si sale la oferta redonda para todas las partes, le dejarán salir. El club inglés podría apostar aquí por un traspaso con opción de recompra para el Barça, club que desea mantener el poder sobre el jugador durante los próximos años.