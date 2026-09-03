La otra cara del fichaje de Gabriel Jesus: el 'efecto Barça' ayudará a relanzar su imagen

Gabriel Jesus, el '9' que Deco se sacó de la chistera, está preparado para aumentar la leyenda de un binomio que tradicionalmente ha sido ganador: el de un delantero brasileño con la camiseta del Barça. Una conexión exitosa que arrancó con Evaristo de Macedo, pasó por cracks de la talla de Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho y Neymar Jr. y que tiene su último exponente en Raphinha, que está teniendo un arranque de temporada espectacular.

A los 29 años, en plena madurez de su carrera y habiendo triunfado en la Premier League, donde actuó durante casi una década, el ex del City y Arsenal se ha incorporado al equipo de Hansi Flick para ser el único delantero centro de origen y especialista en la posición de la plantilla, al margen de lo que pueda aportar el prometedor Hamza Abdelkarim.

Habiendo pasado página de su última lesión en la rodilla, Gabriel Jesus está plenamente convencido de que su fichaje por tres temporadas por el Barça será un nuevo trampolín para su carrera en un equipo ofensivo que practica el fútbol total, donde encontrará un ecosistema ideal que realza sus características futbolísticas.

Las posibilidades que abre jugar en Barcelona van más allá de las propiamente deportivas, como convencer a Carlo Ancelotti para regresar a la Seleção, y su impacto se extiende a la gestión de su carrera y a su vertiente comercial en una dimensión global.

Es precisamente este último aspecto el que destacan varios profesionales de la industria del fútbol en su país, que ponen el acento en la inmensa fuerza de la 'marca Barça' y en todos los aspectos positivos que conlleva.

Joan Laporta con Gabriel Jesus, el nuevo delantero del Barça / FCB

El Barça, un escaparate planetario

"Desde el punto de vista comercial y de carrera, su llegada a uno de los clubes más tradicionales y mediáticos del mundo representa una oportunidad para reposicionar a Gabriel Jesus, que había perdido protagonismo en el Arsenal", explica Toninho Cecílio, exfutbolista y también director ejecutivo de fútbol, actualmente socio fundador de AdSports.

"Vestir la camiseta del Barcelona vuelve a colocar a Gabriel Jesus en el escaparate internacional, con potencial para revalorizar su imagen, recuperar protagonismo y, dependiendo de su rendimiento, incluso volver a entrar en el radar de la selección brasileña, de la que está ausente desde noviembre de 2023", remarca el propietario de esta plataforma digital que conecta a entidades y eventos deportivos con marcas interesadas en patrocinios.

Gabriel Jesús, en su presentación / Gorka Urresola

En esta misma línea argumental, el también brasileño Fábio Wolff, socio director de Wolff Sports y especialista en marketing deportivo, expone que "fichar por el Barcelona puede representar una nueva e importante etapa en su carrera en la élite. Desde el punto de vista deportivo, se le presenta la oportunidad de recuperar protagonismo en uno de los clubes más grandes del mundo. Comercialmente, el impacto puede ser todavía mayor". Y lo sostiene señalando que "el Barcelona ofrece exposición, audiencia y posibilidades de asociación con marcas a nivel global".

El valor añadido de jugar de blaugrana

"Gabriel Jesus ya tiene una carrera consolidada: ha pasado por el Manchester City, el Arsenal y la selección brasileña. Ahora, el reto es transformar el peso de la camiseta del Barcelona en rendimiento sobre el terreno de juego y en un nuevo posicionamiento de marca fuera de él. Si consigue unir ambas facetas, puede vivir uno de los momentos más valiosos de su carrera", refuerza Wolff, que es especialista en la captación de contratos entre marcas y profesionales del deporte.

Desde la agencia End to End, Wagner Leitzke, responsable de Desarrollo de Negocio (Business Development), indica que “el caso de Gabriel Jesus demuestra cómo los grandes jugadores se convierten en activos digitales globales”.

“El hecho de que Barcelona, Arsenal y Manchester City movilicen a sus comunidades para celebrar su historia refuerza el valor de una carrera construida en clubes de enorme alcance y con millones de aficionados en todo el mundo”, destaca el ejecutivo que trabaja en una compañía que gestiona a decenas de clubes y busca conectar a aficionados, marcas y entidades deportivas.