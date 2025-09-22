Cara y cruz con las lesiones de Fermín y Gavi

En el FC Barcelona respiran algo más aliviados después de realizarle a Fermín López las primeras pruebas médicas, tras su lesión frente al Getafe este domingo. El futbolista formado en La Masia cayó desplomado en el césped del Estadi Johan Cruyff con evidentes signos de dolor en la ingle izquierda. Rápidamente, fue atendido por los servicios médicos del club blaugrana y las primeras exploraciones hacían presagiar una dura lesión.

No obstante, tras las exploraciones realizadas con el futbolista durante esta mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí, hay cierto optimismo en el club blaugrana y todo parece indicar que la lesión del futbolista sería de menor gravedad de lo que se preveía inicialmente. A la espera de que el FC Barcelona emita un comunicado médico, hay una cierta esperanza en poder recuperar a Fermín antes de lo que se intuía.

Recordemos que durante estas dos semanas, el Barça disputará cuatro partidos: jueves (21:30 horas) contra el Real Oviedo a domicilio y el domingo (18:30 horas) frente a la Real Sociedad en la capital catalana; mientras que en octubre recibirán el día 1 al Paris Saint-Germain (21:00 horas) y visitarán el Sánchez-Pizjuán el domingo para medirse al Sevilla (16:15 horas). Posteriormente, llegará el turno del segundo parón de selecciones de la temporada, en el que la selección española disputará dos encuentros clasificatorios para el Mundial 2026 frente a Georgia y Bulgaria.

La rodilla de Gavi

Tras un encuentro con los servicios médicos del FC Barcelona, todo parece indicar que el tratamiento conservador para evitar pasar por el quirófano para volver a intervenir su rodilla derecha no ha tenido el resultado previsto. Por ello, la opción de ser intervenido quirúrgicamente y ser sometido a una artroscopia han ganado peso durante la reunión de esta mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

De tener que ser operado del menisco interno de la rodilla derecha, Gavi se perdería entre cuatro y seis semanas de competición. El centrocampista se sometería a una artroscopia poco invasiva, por lo que el tiempo de recuperación sería relativamente corto por ser una intervención.

Gavi ha trabajado duro en los últimos días para fortalecer su rodilla, pero durante la jornada de hoy ya ha vislumbrado el siguiente paso que dará. Aunque se trata de la misma rodilla que se lesionó de gravedad, no tiene afectado ni el ligamento cruzado anterior ni el menisco externo, las dos zonas por las que precisaron de cirugía.