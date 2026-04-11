Cara y cruz en Francia: Ansu convence y Endrick decepciona

El pasado verano, tras apenas contar la temporada anterior para Hansi Flick, disputando solo once partidos, Ansu Fati decidió salir cedido rumbo al Mónaco. Poco a poco, en el club del Principado, el delantero ha ido recuperando condición física y dejando atrás el calvario que vivió con las lesiones y que no le permitió triunfar en el Barça a pesar de haber heredado incluso el '10' de Leo Messi.

Ansu no es indiscutible en el once del Mónaco, pero va a más. Tuvo la confianza de Adi Hütter, el entrenador que apostó por él, y poco a poco se va ganando la de Sébastien Pocognoli, el entrenador que sustituyó al primero. Ha disputado 25 encuentros esta temporada y ha marcado nueve goles, siendo el segundo máximo realizador del equipo por detrás del estadounidense Folarin Balagun, que lleva 17 tantos.

Su buen rendimiento y su juventud han provocado que, como avanzaba 'L'Equipe', el Mónaco esté decidido a hacer efectiva la opción de compra que tiene sobre él y que es de once millones de euros. En el Barça, estarían encantados con el traspaso, pues los once millones serían beneficio absoluto al tratarse de un jugador formado en La Masia y teniendo en cuenta que no se cuenta con él. Eso sí, todas las partes son conscientes de que el éxito de la operación depende de que Ansu rebaje su salario, pues el Mónaco no puede pagarle lo que tiene firmado con el Barça. En este sentido, juega a favor de la operación que el delantero está muy feliz en Mónaco.

Palo a Endrick

Las buenas noticias para Ansu Fati contrastan con las malas que llegan desde Francia alrededor de otro jugador que está jugando como cedido en aquel país. Se trata del brasileño Endrick, que dejó el Real Madrid en el mercado de invierno para jugar en el Olympique de Lyon. Con muy poca participación en el equipo blanco bajo la dirección de Xabi Alonso, el delantero, de 19 años, prefirió marcharse para jugar. Empezó bien su nueva aventura, pero sus números en los últimos meses son malos.

Lleva seis goles en quince partidos, pero tres de ellos los marcó en un mismo encuentro, ante el Metz, al poco de llegar a Lyon. Son sus tres únicos tantos en el campeonato francés. Quizá por ello, su entrenador, Paulo Fonseca, no ha dudado en criticar públicamente al brasileño. "No estoy contento con el rendimiento de Endrick. Estaba cansado después del viaje a Brasil, pero tiene la responsabilidad de hacer más. Lo necesitamos”, dijo antes del partido.

"Endrick necesitar dar más de sí y estar más disponible. No estoy aquí para destruirlo, pero tiene la obligación de hacer más. Ahora mismo dependemos de un jugador que estaba jugando en la tercera división portuguesa (Moreira)", aseguró el entrenador portugués tras el último partido jugado por el Olympique de Lyon.