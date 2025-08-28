Cara y cruz para Barça y Madrid en el sorteo de la Champions

El FC Barcelona ya conoce a sus ocho rivales para la Fase liga de la Champions League 2025-26. El sorteo que se llevó a cabo en el Foro Grimaldi de Mónaco fue ciertamente benévolo con los catalanes, mientras que para el Real Madrid estuvo algo más envenenado. El Atlético de Madrid tampoco lo tendrá sencillo con cuatro desplazamientos de alto voltaje; mientras que la Cerámica y San Mamés recibirán a algunos de los equipos más históricos de la Champions League para Villarreal y Athletic Club, respectivamente.

Reencuentros y morbo

Los dos rivales del Barça del bombo 1, los más complicados, serán Paris Saint-Germain y Chelsea. Dicho de otra manera: el mejor equipo de Europa y el del mundo, respectivamente. Regresará Luis Enrique a la que fue su casa durante 11 años (ocho como jugador y tres como entrenador) y también lo hará Ousmane Dembélé, principal candidato junto a Lamine Yamal. Un duelo con morbo. También habrá morbo con el Chelsea, sea cual sea la decisión final de Fermín con su futuro.

Por otra parte, los encuentros en casa (sea en el Spotify Camp Nou o en el Estadi Olímpic Lluís Companys) serán frente al Eintracht de Frankfurt, que regresará a la capital catalana después de una de las noches más aciagas y vergonzosas de la historia reciente del club; el Olympiacos que entrena Mendilibar y Copenhagen, exequipo de Roony Bardghji; mientras que se desplazará para medirse al Brujas, Slavia de Praga y Newcastle: los dos primeros desplazamientos, a priori, serán asequibles, mientras que los últimos eran los lobos con piel de cordero del bombo 4, dado que en la Premier League del año pasado quedaron quintos.

Bombazo blanco

Por lo que respecta al Real Madrid, ha sido uno de los candidatos al título con peor suerte. Se enfrentarán en el Santiago Bernabéu al Manchester City de Pep Guardiola, a la Juventus, al Olympique de Marsella y al Mónaco de Ansu Fati. En lo que respecta a los partidos a domicilio tendrá que desplazarse a Anfield para medirse al Liverpool, vigente campeón de la Premier League; al Benfica, contra quien el Barça ya conoció la dificultad que tiene jugar en Da Luz; el nunca agradable desplazamiento a Grecia para medirse al Olympiacos y tendrá el viaje más largo de toda la historia de la Champions contra el Kairat Almaty de Kazajistán: 11 horas de vuelo y 6.400 kilómetros para llegar al límite de la frontera de Europa con China.

Los blancos ya sufrieron el año pasado para lograr la clasificación hacia los octavos de final y lo hicieron superando el ‘play off’ de acceso a esta eliminatoria. El objetivo no es otro que el de quedar entre los ocho primeros para ahorrarse esta ronda previa.

Duros desplazamientos

Tampoco ha tenido suerte el Atlético de Madrid, sobre todo, si nos fijamos en los encuentros que tendrá fuera del Metropolitano. Como local se enfrentará al Inter de Milán, finalista de la Champions; Eintracht de Frankfurt, Bodø/Glimt y Union Saint-Gilloise. Los del ‘Cholo’ Simeone tomarán el avión para enfrentarse al campeón de la Premier League (Liverpool), otro de los firmes candidatos para alzar la liga en Inglaterra (Arsenal), el de la Eredivisie (PSV Eindhoven) y también el de la Süperlig turca (Galatasaray).

Noches de gala

El Villarreal y el Athletic Club, por su parte, tampoco lo tendrán nada fácil. Eso sí, sus abonados podrán vivir en directo varios partidos contra algunos de los equipos más históricos de la Champions League. Visitarán la Cerámica el Manchester City, la Juventus y el Ajax de Amsterdam, además del Copenhagen; mientras que San Mamés recibirá al Paris Saint-Germain y Arsenal, junto al Sporting de Portugal y al Qarabag.

Ambos se desplazarán a Dortmund y completan la lista de encuentros a domicilio de los valencianos el Bayer Leverkusen, el Tottenham y el Pafos; mientras que los vascos jugarán fuera de la ‘Catedral’ contra la Atalanta, el Slavia de Praga y el Newcastle.