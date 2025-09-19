Cara y cruz para el Barça con Cubarsí y Lamine Yamal

El estreno en la Champions no pudo ser más convincente en lo futbolístico para el Barça: triunfo en St James’ Park con dos goles de Marcus Rashfordy una demostración de oficio y estilo de los de Hansi Flick en un escenario que durante muchos minutos los tuvo contra las cuerdas.

Los azulgranas arrancaron con paso firme su andadura europea, aunque la realidad y la competición no deja tiempo para sentarse a contemplar lo logrado: el partido ante el Getafe ya está en el horizonte con el partido en el Johan Cruyff el domingo a las 21.00h y no todos son buenas noticias en Can Barça.

Lamine, KO; Cubarsí, OK

Según ha podido saber SPORT, Lamine Yamal sigue arrastrando molestias en la zona del pubis que ya le dejaron fuera del once ante el Valencia y le impidieron vestirse de corto en Newcastle. El club había trabajado la posibilidad de que pudiera llegar al duelo liguero del domingo frente al Getafe, pero a día de hoy no será así.

Lamine está realizando sesiones diarias en la Ciutat Esportiva para mejorar su recuperación, pero los servicios médicos y el propio futbolista tienen decidido que la mejor opción es no forzar. El plan es que pueda estar disponible en los siguientes compromisos de la Liga y, sobre todo, de la Champions ante el PSG.

El segundo foco de inquietud para los galenos del Barça es Pau Cubarsí. El central catalán completó un partido muy serio en Sant James' Park, pero acabó renqueante de la rodilla izquierda, obligando al cuerpo técnico a retirarlo y dar entrada a Andreas Christensen.

La imagen del vendaje en la zona afectada y sus gestos de dolor encendieron las alarmas, pero horas después del duelo parece, según ha podido confirmar este diario, que todo habría quedado en un susto y que las molestias no van más allá de un golpe que no le impedirán estar disponible para Flick ante el Getafe.

Recuperación en Newcastle

En lo que respecta al grupo, los titulares llevaron a cabo una suave sesión de recuperación en el hotel de concentración, mientras que los suplentes se ejercitaron en las instalaciones del propio Newcastle con un trabajo de activación y cargas más intensas para compensar la falta de minutos antes de tomar el vuelo de regreso a Barcelona.