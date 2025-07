La capitanía de Ter Stegen se decidirá tras el Gamper

El pulso entre Ter Stegen y el FC Barcelona sigue en marcha. En el club no gustó nada el comunicado que hizo el jugador sobre su lesión y su paso por el quirófano. El alemán dejó claro en su escrito que estaría tres meses de baja, algo que complicaría a los culés poder utilizar el 80% de su sueldo para inscribir a Joan García o Marcus Rashford, ya que no supera los cuatro meses que pide la Liga para una baja de larga duración.

En el club hay voces que apuntan a que el alemán debería de dejar de ser el capitán del equipo por varios motivos. Primero es que se pasará los primeros meses fuera y segundo es que el jugador será el tercer portero de la plantilla y no ven claro que el capitán sea alguien que no va a jugar. Además, consideran que con el comunicado no ha buscado beneficiar al grupo sino todo lo contrario, algo que no debería hacer el líder de un equipo.

Pero ese tema es algo que no se abordará en el equipo hasta la vuelta de la gira. De hecho, tal y como ha podido saber SPORT la capitanía de Ter Stegen se decidirá después del Gamper. La tradición en el Barça es elegir a sus capitanes mediante una votación del vestuario, pero no se descarta que el club presione a Flick para que intervenga y se la saque directamente al portero alemán.

Flick, preocupado con el futuro de Ter Stegen / Dani Barbeito / SPO

La temporada pasada mantuvo esta responsabilidad a pesar de estar lesionado desde el mes de septiembre a finales de mayo. Aun así, a su vuelta Ter Stegen terminó enfadado con el club y se dedicó a dejar claro que quería volver a la titularidad, algo que Flick no compró. Además, se fue enfadado a la Nations League por no jugar el último encuentro de Liga ante el Athletic en San Mamés. Un partido que le hubiese hecho cobrar un bonus que tenía en su contrato.

La decisión final siempre estará en manos de Flick, técnico siempre partidario de mantener el equilibrio y el buen ambiente en la plantilla, pues considera que son dos factores importantes para conseguir éxitos. Los capitanes de la plantilla son actualmente Ter Stegen, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Raphinha y Pedri. Los jugadores deberán también dar su opinión al respecto y habrá que ver si todo queda como está o se realiza una votación entre los integrantes de la plantilla como ya se hizo en agosto del año pasado.

Durante el Gamper, el capitán del Barça se suele dirigir a la afición tras el encuentro para dar inicio a la temporada. Un gesto que debería hacer Ter Stegen, pero con su lesión se espera que no sea él el encargado de hacerlo y sea Araujo, actualmente el segundo capitán. Tras ese último amistoso, se decidirá si el alemán debe seguir siendo el capitán o no del primer equipo del FC Barcelona.