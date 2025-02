Los capitanes del Barça arropan a Iñaki Peña

El Barça va como un tiro y el "shit november" es ya solo un mal recuerdo para Hansi Flick. El equipo vuelve a estar enganchado en la Liga, jugará directamente los octavos de final de la Champions tras acabar segundo en la Fase Liga, solo por detrás del Liverpool, y también espera rival en las semifinales de Copa el próximo miércoles. Además, es campeón de la Supercopa de España tras bailar al Real Madrid por segunda vez esta temporada. Si algo funciona en el club, sin duda este es su primer equipo de fútbol.

El técnico alemán ha convertido a sus jugadores en una maquinaria perfectamente coordinada que se harta a hacer goles y, como aseguró antes de jugar en Sevilla, "ahora no tenemos once o doce jugadores, ahora somos un equipo y no hay diferencias entre los futbolistas". Flick tiene claro que "siempre funciona así en un equipo, estoy satisfecho con ellos y tenemos muy buen ambiente en la plantilla. Esto es fundamental para nosotros. También es importante que todos quieran demostrar lo buenos que son".

De hecho, cualquier cosa que pueda romper el equilibrio y la armonía que se vive entre las paredes del vestuario pone el alerta a los jugadores y al cuerpo técnico, que se movilizan para mantener el orden y el buen rollo. No todos son íntimos y ni siquiera son todos amigos, pero sí todos han entendido que remar juntos es la única manera para construir un equipo campeón. Por eso el mal momento a nivel anímico por el que atraviesa Iñaki Peña no ha dejado indiferente a sus compañeros.

Episodios similares sin castigo

Como publicó SPORT, Hansi Flick ha tenido alguna charla con el portero alicantino, que siempre se ha dirigido al entrenador con el máximo respeto hacia su decisión, aunque también en busca de explicaciones con las que entenderla. Y es que lo cierto es que el retraso que tuvo antes de la semifinal de la Supercopa de España ya lo ha pagado de sobras, como también tuvo que asumir las consecuencias Koundé. Sin embargo, a lo largo de esta temporada se han vivido episodios similares que no han acabado de la misma manera con jugadores cuya ascendencia en el grupo es enorme. Es decir, pesos pesados.

Iñaki Peña, durante un calentamiento con el Barça / JAVI FERRÁNDIZ

Una de las veces que Flick se reunió con el alicantino lo hizo sobre el césped del campo de entrenamiento Tito Vilanova tras el partido disputado en Getafe, el último en el que Iñaki Peña fue titular, y en esta conversación también participó Szczesny. Hansi reconoció que no debería hablar tanto del tema en sus ruedas de prensa, pero también fue conciso a la hora de anunciar a ambos guardametas que Tek jugaría los dos siguientes encuentros y que, a partir de ahí, ya vería qué hacía. Desde entonces, el polaco lo ha jugado todo.

El vestuario no le ha dejado solo

Más allá del tema deportivo, el vestuario no ha querido desentenderse del tema, sobre todo a la hora de mostrar su apoyo hacia el canterano, que lo está pasando muy mal, algo comprensible teniendo en cuenta que llevaba esperando toda la vida una oportunidad como esta y que considera que su rendimiento no justifica verse relegado al ostracismo más absoluto.

No es el único jugador de la primera plantilla a la que le está costando entender este movimiento y, aunque respetan como no podía ser de otra manera la decisión de Flick, tampoco han dudado en manifestar sus dudas. De hecho, los capitanes tuvieron un gran gesto con el portero cuando se dirigieron a él para animarle y pedirle que, sobre todo, no baje los brazos y que siga trabajando a tope por el bien del grupo.

Raphinha y Flick se saludan durante el partido en Montjuïc / Ferrándiz

A nivel individual, algunos pesos pesados del vestuario también han querido estar a su lado e incluso le han preguntado si había pasado algo que desconocieran y que justificara el relevo tan brusco en la portería. Ni siquiera algunos de sus compañeros han acabado de entender los motivos que han llevado a Hansi Flick a apostar única y exclusivamente por Szczesny. En ese sentido, las conversaciones no se acabaron ahí porque también hay quien, haciendo gala de su ascendencia en el grupo, preguntó directamente al técnico alemán por el caso.

Lo cierto es que Iñaki Peña es uno de los futbolistas más queridos y respetados del vestuario blaugrana, sobre todo para el grupo de jóvenes canteranos que forman Gavi, Héctor Fort, Fermín López y Lamine Yamal, entre otros. "Lo ven casi como un padre", aseguran en la Ciutat Esportiva, "porque es un ejemplo total como profesional". No tiene coche más allá del que les entrega el club gracias a su patrocinador, tampoco le gusta llevar ropa cara ni le interesa. Y, a sus 25 años (cumplirá 26 en marzo), nadie le ha visto nunca de noche en una discoteca. "Solo piensa en el fútbol, siempre ha sido así", le define alguien que le ha visto crecer.