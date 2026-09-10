El capitán más joven: Lamine supera a Bojan y Gavi

Si Leo Messi se convirtió en un accidental profesor de historia que nos hizo redescubrir todos los récords del Barça y del mundo del fútbol, Lamine camina en el mismo sentido.

Contra el Feyenoord asumió el brazalete de capitán cuando Raphinha fue sustituido y se convirtió en el capitán en el campo más joven del que tengamos constancia.

Raphina y Lamine se abrazan tras cederle el brasileño el brazalete / Dani Barbeito

El primer capitán de la historia del barça fue el fundador Joan Gamper. El suizo se estrenó como capitán con apenas 21 años en una época en la que la mayoría de edad no se conseguía hasta los 23 años. Es por ello que el primer presidente del club fue Walter Wild ya que la legislación española en 1899 así lo demandaba.

Los otros dos precedentes de capitanes casi adolescentes son Gavi y Bojan Krkic. Ambos lucieron el brazalete en partido oficial cuando tenían 20 años. Gavi además lo hizo como un detalle de la plantilla por su vuelta al equipo tras una grave lesión.

Gavi fue capitán del Barça / JAVI FERRANDIZ

Bojan ejerció como representante de la plantilla con 20 años y 61 días mientras que Gavi lo fue por primera vez con 15 días más.

Lamine lo ha sido con un año menos ya que apenas contaba con 19 añitos y 58 días.

Justo antes del partido en su comparecencia pública ya explicó que el hecho de ser escogido como los compañeros como uno de los capitanes el de Rocafonda se lo tomaba como algo que le responsabilizaba más y le llenaba de orgullo.

En Lamine todo es tan rápido que si su debut fue con 15 años su primera capitanía ha llegado antes de cumplir la veintena, algo insólito.

Lamine es un capitán 10 / Dani Barbeito

Es evidente que con una Eurocopa y un Mundial a sus espaldas además de dos ligas y una Copa del Rey con el Barça el hecho de lucir el brazalete no va a suponer un extra de presión para él.

Hace justo un año Lamine estrenaba el dorsal 10 y las comparaciones con Messi generaban la duda de si todo iba excesivamente rápido pero el tiempo pone las cosas en su sitio y Lamine sigue creciendo.

Este es el momento que Lamine se colocó el brazalete de capitán / Dani Barbeito

No hay constancia de un capitán más joven que Lamine aunque no se puede descartar que en las dos primeras décadas de vida del Barça algún jugador joven en algún momento ejerciera de capitán accidental.

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En la cantera Lamine ya fue en alguna ocasión capitán ya que la política del club es que el brazalete sea rotativo y es por ello que el genio de Rocafonda lo lució en más de una ocasión desde que se estrenó de blaugrana en el Prebenjamín del club.