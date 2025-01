'Capitán Araujo' se pone a 200 con el Barça

A Ronald Araujo no se le puede considerar estrictamente un canterano, pero su paso por el Barça Atlètic, donde aterrizó en 2018 procedente de su Uruguay natal, le permitió 'empaparse' de barcelonismo antes de dar el salto al primer equipo y con los años, convertirse en uno de los futbolistas más queridos de la afición por su entrega y compromiso. La relación con el club azulgrana irá más allá tras renovar hasta hasta 2031 y le permitirá seguir superando registros. De momento, este domingo en Mestalla cumplirá 200 partidos como azulgrana si tiene minutos contra el Valencia. Se dice pronto.

Ronald Araujo ha vestido la camiseta blaugrana en partido oficial en 199 ocasiones: 44 con el filial y 155 con el primer equipo. Ya se intuía que podía ser central del Barça para muchos años cuando el club anunció su fichaje en verano de 2018 por 1,7 millones de euros fijos más variables hasta alcanzar un tope de 5,2 'kilos' abonados a Boston River. En ese momento, el de Rivera ya era capitán de la sub-20 uruguayo con 19 años y destacaba por su contundencia y rapidez. Firmó por 5 temporadas y una cláusula de rescisión de 100 millones que pasaba a ser 200 en el momento de dar el salto al primer equipo.

En el Barça ha ido perfeccionando otras cualidades más propias del juego azulgrana, pero sobre todo, su capacidad de liderazgo. Debutó en un derbi de filiales contra el RCD Espanyol en la Dani Jarque (derrota por 1-0) y pronto pasó a ser el 'jefe' de la defensa para García Pimienta. Jugó una segunda temporada y fue clave en plena pandemia. Titular lo que obligó a jugar una temporada más corta y un play-off exprés en julio, donde el filial se quedó a un paso de subir tras caer 1-2 en Marbella contra el Sabadell con el 'uru' de titular. Su balance en el filial fue de 44 partidos, 6 goles y 3 asistencias.

Un debut agridulce

Por aquella época, Araujo ya había debutado con el primer equipo y le esperaba su primera temporada como miembro de pleno derecho del primer conjunto azulgrana. Fue el 6 de octubre de 2019 en el Camp Nou contra el Sevilla y el charrúa, para lo bueno y lo malo, nunca lo podrá olvidar. Entró en el minuto 73 en sustitución de Todibo y fue expulsado en el 87' por el inefable Mateu Lahoz tras un inexistente agarrón al 'Chicharito' Hernández. "La roja no me amargó la ilusión del debut", manifestó el central tras el 4-0, consciente de que, por encima de todo, había cumplido el sueño de estrenarse con el Barça.

Fue a finales de 2020 y con Ronald Koeman de entrenador que se hizo con un puesto de titular en el equipo que solo ha ido cediendo por inoportunas lesiones. Esa misma campaña, la 2020/2021 conquistó su primer trofeo como barcelonista, la Copa del Rey (tuvo 8' en la final), a la que después añadió una Supercopa de España y la Liga 2022/2023 con Xavi, para quien fue indiscutible, y ya con Flick -que le ha defendido desde el primer día-, la reciente Supercopa de España conquistada en Arabia tras un 2-5 al Real Madrid, partido en el que el charrúa, ya plenamente recuperado de la lesión sufrida con su selección en la Copa América, fue titular y volvió a amargar la vida a los blancos. Fue el encargado de levantarla en Montjuïc antes del partido contra el Betis de la Copa del Rey para dedicársela a la afición.

Ronald Araújo levanta la Supercopa, antes del partido de los octavos de final de la Copa del Rey que FC Barcelona y Real Betis en el Estadio Olímpico Lluis Companys / EFE/Alejandro García

Compromiso y polivalencia

Y es que si algo no se puede negar, es su compromiso. Araujo siempre ha lucido el brazalete de la 'senyera' con ilusión y lo ha dado todo por el Barça. No solo en el eje de la defensa, también, cuando ha sido necesario, de lateral derecho en sus sonados clásicos como 'anti-Vinicius' o incluso de improvisado delantero centro en momentos de apuro, en una posición que le trasladaba a sus inicios como futbolista. No en vano, suma 8 goles y 6 asistencias con el primer equipo azulgrana.

Aunque los últimos meses han estado cargados de incertidumbre sobre su futuro, y la Juventus ha apretado de lo lindo para llevárselo, Araujo sigue en el club que apostó por él para cruzar el charco y con el que todavía tiene muchos retos que alcanzar.