Capitán Araujo, a por todas en el derbi catalán

El uruguayo no se ha querido perder un partido tan importante como la visita del Girona a Montjuïc y jugará con la máscara protectora Ayer jueves, Araujo ya se la probó durante el entrenamiento y aunque hay algunas molestias, nada comparable con no poder participar

Ronald Araujo se parte la cara por el Barça. Una pequeña fractura de mandíbula no le impedirá liderar al equipo azulgrana en el importante derbi catalán de este domingo (21.00 horas) en Montjuïc frente al Girona. Está en juego no quedarse descolgado del sorprendente cuadro rojiblanco. El charrúa, capitán dentro y fuera del césped, no se lo ha querido perder.

Para jugar y seguramente lucir el brazalete -será el capitán si Sergi Roberto no es titular-, Ronald Araujo tendrá que jugar con una máscara protectora que le permita no sufrir más contratiempos en la zona afectada.

Duelo con Dovbyk

En el entrenamiento de ayer jueves, el charrúa ya se probó la protección, cada vez más avanzada respecto a los primeros modelos, con la que saltará al Olímpic Lluís Companys y se las tendrá que ver con los 1.90 metros de estatura y la corpulencia del ucraniano Artem Dovbyk.

Araujo podrá seguir usando la máscara en los próximos partidos antes de las vacaciones navideñas y por ahora, no se operará. El Barça está por encima de todo y no es el momento para dejar al equipo sin su mejor defensor. Podría descansar ante el Amberes, teniendo en cuenta que el primer puesto del grupo en la Champions League es virtual.

El Barça está llegando a las últimas curvas de su peculiar Tourmalet con éxito, pero es necesario seguir 'pedaleando', pues un KO ante el Girona echaría por tierra la reacción consumada con el triunfo de la pasada jornada frente al Atlético de Madrid. El equipo de Xavi no puede permitirse que los rojiblancos puedan escaparse a siete puntos, así como el Real Madrid si este sábado vence al Betis en el Benito Villamarín. Distancias que, pese a que aún quedará mucha Liga, empezarían a ser insalvables.

Al estilo Puyol

Araujo lo sabe, es consciente de ello, y la lesión de Iñigo Martínez, además, ha reducido el cupo de centrales disponibles. Por mucho que hayan evolucionado, jugar con una máscara siempre es un contratiempo, genera molestias y más en futbolistas tan intensos como Araujo, o en su día, Carles Puyol, que la lució hasta en tres etapas distintas con el FC Barcelona, en 2003, 2004 y 2012. Un mal menor.

Las comparaciones con Puyol son cada vez más inevitables. Ya solo faltaba la máscara para asemejarlos cada vez más. El de La Pobla de Segur es el gran capitán, el sexto futbolista de la historia azulgrana con más partidos, 593 en total. Araujo llegó prácticamente sin hacer ruido en 2018 procedente de su Uruguay natal para enrolarse en las filas del filial. A sus 24 años, ya tiene ganado el corazón de todos los barcelonistas. Por actitud, compromiso y porque, a fin de cuentas, es un defensa excepcional.