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FC Barcelona
La ‘Capital CF’ de Lamine Yamal, en versión veteranos
El tío de Lamine Yamal, Abdul Abdellaoui, trabaja en la creación de 'La Capital 304', un club de veteranos que jugará en Rocafonda
El apego y cariño que Lamine Yamal tiene por el barrio en el que creció, Rocafonda (Mataró), es de sobras conocido. Por eso inmortalizó su popular celebración dibujando con las manos el ‘304’ correspondiente a las tres últimas cifras del código postal de la zona. Y también por esa íntima relación bautizó su equipo en la Kings League con el nombre de la ‘Capital CF’, que es como el blaugrana y su entorno llaman al barrio.
Entre su círculo íntimo está su primo Moha Abde, cuyo padre y tío de Lamine, Abdul Abdellaoui, está construyendo un club de fútbol en Rocafonda que tiene previsto iniciar su andadura la próxima temporada con el nombre de ‘La Capital 304’ y que jugará sus partidos como local en el Municipal de Rocafonda. Este nuevo club competirá, si todo va bien, bajo la tutela de la Associació de Veterans Vallès-Maresme y arrancará en la última categoría.
El equipo estará formado por jugadores en su gran mayoría vecinos del barrio. En ese sentido, y aunque tuviera la oportunidad y quisiera, Lamine Yamal no podría formar parte de la plantilla porque, como dictan las normas de la asociación, la liga de veteranos es para futbolistas mayores de 35 años. Deberá ser solo un fiel aficionado.
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