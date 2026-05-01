La ‘Capital CF’ de Lamine Yamal, en versión veteranos

El apego y cariño que Lamine Yamal tiene por el barrio en el que creció, Rocafonda (Mataró), es de sobras conocido. Por eso inmortalizó su popular celebración dibujando con las manos el ‘304’ correspondiente a las tres últimas cifras del código postal de la zona. Y también por esa íntima relación bautizó su equipo en la Kings League con el nombre de la ‘Capital CF’, que es como el blaugrana y su entorno llaman al barrio.

Lamine, Fermín y Cancelo, en la Kings League / Instagram

Entre su círculo íntimo está su primo Moha Abde, cuyo padre y tío de Lamine, Abdul Abdellaoui, está construyendo un club de fútbol en Rocafonda que tiene previsto iniciar su andadura la próxima temporada con el nombre de ‘La Capital 304’ y que jugará sus partidos como local en el Municipal de Rocafonda. Este nuevo club competirá, si todo va bien, bajo la tutela de la Associació de Veterans Vallès-Maresme y arrancará en la última categoría.

Lamine Yamal, inseparable de su entorno más cercano en el que se encuentra su primo Moha, a la derecha de la imagen / Javi Ferrándiz / SPO

El equipo estará formado por jugadores en su gran mayoría vecinos del barrio. En ese sentido, y aunque tuviera la oportunidad y quisiera, Lamine Yamal no podría formar parte de la plantilla porque, como dictan las normas de la asociación, la liga de veteranos es para futbolistas mayores de 35 años. Deberá ser solo un fiel aficionado.